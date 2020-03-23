Жесткие ограничения, которые власти планируют усилить, подавят экономическую активность – экономисты

Ограничения из-за карантина, которые намерена усилить украинская власть в случае введения чрезвычайного положения, увеличат безработицу и преступность и приведут к кризису в экономике. Об этом говорится в размещенном на "Экономической правде" заявлении, которое подписали более десяти ведущих экономистов.

"Жесткие ограничительные меры подавляют экономическую активность, увеличивают безработицу и преступность, уменьшают и без того незначительные возможности бюджета", – отметили экономисты в заявлении.

Они также подчеркнули, что приоритетом для государства в нынешних кризисных условиях должно быть максимальное сохранение занятости, которая является единственным источником доходов для большинства населения. В то же время для бизнеса приоритетом должно быть сохранение рабочих мест, возможно, с временным снижением зарплат.

Напомним, ранее экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook написал, что нельзя вводить чрезвычайное положение в стране и останавливать работу предприятий на время карантина, поскольку это убьет экономику и приведет к углублению экономического и политического кризиса .

Напомним, согласно данным Госкомстата по итогам 2019 года промышленность сократилась на 1,8%. В январе 2020 года промышленное производство снизилось на 5,1% по сравнению с январем 2019 года и сократилось на 8,4% по сравнению с декабрем 2019 года. По данным Минэкономики ВВП в январе снизился на 0,5%. План доходов госбюджета был выполнен в январе только на 74,5%.

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