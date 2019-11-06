"Жертва гибридной войны": Европе предрекли катастрофу из-за газопровода Путина

Реализация российского энерготранзитного проекта "Северный поток-2" грозит Европе экологической катастрофой.

Ключевая проблема в том, что линия прокладки захватывает крайне проблемный участок балтийского дна, являющийся опаснейшим "кладбищем" химического оружия ("наследства" нацисткой Германии)", – пишет кандидат политических наук Алексей Полтораков для Cursorinfo.

Он отметил, что газопровод пройдет через акваторию без четко очерченных объемов (порядка десятков, если не сотен тысяч тонн), границ захоронения, масштабов и перспектив его ликвидации.

На этом участке уже давно не рекомендуется ловить и запрещается тралить рыбу.

Стоимость работ по нейтрализации "балтийского кладбища химического оружия" специалисты оценивают в масштабах 5 миллиардов долларов, тогда как весь проект газопровода оценивается в 4 миллиарда евро.

"В силу этого, дав "добро" на прохождение российского "Северного потока 2" своей акваторией, Дания невольно становится еще одной – на этот раз экологической – жертвой той "гибридной войны", которую ведет Россия против Украины и Европы", – резюмировал Полтораков.

Сооружение газопровода "Северный поток-2" затягивается и с каждым месяцем становится все дороже. Главной причиной был отказ в разрешении на строительство со стороны Дании.

Это привело к тому, что россиянам пришлось потратить лишние сотни миллионов евро, а все сроки уже сорвали.

Однако в среду, 30 октября, Дания выдала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны.

Магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм, заявили представители Датского энергетического агентства.

Реализация российского энерготранзитного проекта "Северный поток-2" грозит Европе экологической катастрофой

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия строит газопроводы в обход Украины

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Комитет Сената США в июле принял законопроект о введении санкций против компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2" из России в Германию.

Администрация Дональда Трампа считает, что этот проект усилит экономическое влияние Москвы на Европу.

Российский "Газпром" возглавляет проект, тогда как другие участники оказывают финансовую поддержку – это Shell, немецкие Uniper и Wintershall, австрийская OMV и французская Engie. OMV также публично высказалась в поддержку "Северного потока-2".

Проект столкнулся с юридическими вызовами со стороны Европы, которая меняет свои энергетические правила, в частности регулирование этого газопровода.

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