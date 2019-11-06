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6 ноября • обновлено в 13:26
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"Жертва гибридной войны": Европе предрекли катастрофу из-за газопровода Путина

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Реализация российского энерготранзитного проекта "Северный поток-2" грозит Европе экологической катастрофой.

Ключевая проблема в том, что линия прокладки захватывает крайне проблемный участок балтийского дна, являющийся опаснейшим "кладбищем" химического оружия ("наследства" нацисткой Германии)", – пишет кандидат политических наук Алексей Полтораков для Cursorinfo.

Он отметил, что газопровод пройдет через акваторию без четко очерченных объемов (порядка десятков, если не сотен тысяч тонн), границ захоронения, масштабов и перспектив его ликвидации.

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На этом участке уже давно не рекомендуется ловить и запрещается тралить рыбу.

Стоимость работ по нейтрализации "балтийского кладбища химического оружия" специалисты оценивают в масштабах 5 миллиардов долларов, тогда как весь проект газопровода оценивается в 4 миллиарда евро.

"В силу этого, дав "добро" на прохождение российского "Северного потока 2" своей акваторией, Дания невольно становится еще одной – на этот раз экологической – жертвой той "гибридной войны", которую ведет Россия против Украины и Европы", – резюмировал Полтораков.

Сооружение газопровода "Северный поток-2" затягивается и с каждым месяцем становится все дороже. Главной причиной был отказ в разрешении на строительство со стороны Дании.

Это привело к тому, что россиянам пришлось потратить лишние сотни миллионов евро, а все сроки уже сорвали.

Однако в среду, 30 октября, Дания выдала разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне страны.

Магистраль пройдет к юго-востоку от острова Борнхольм, заявили представители Датского энергетического агентства.

Реализация российского энерготранзитного проекта "Северный поток-2" грозит Европе экологической катастрофой

Реализация российского энерготранзитного проекта "Северный поток-2" грозит Европе экологической катастрофой

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия строит газопроводы в обход Украины

Россия строит газопроводы в обход Украины

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Тема
Северный поток-2
Место
Украина
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
кандидат политических наук -- какое он, вообще, имеет отношение к химии, физике, строительству? Гуманитарий вшивый.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Кто же тут "жертва гибридной вoйны"?
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фил филипыч
фил филипыч
кандидат политических наук Алексей Полтораков хорошо разбирается в химических науках как я гляжу)) или все таки в политических и поэтому визжит как свин?))
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