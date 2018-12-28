Жену топ-чиновника НБУ уличили в отмывании денег: подробности скандала

Супруга главы службы финансового мониторинга НБУ Игоря Березы Анна Андрийко занимается отмыванием доходов для компании "НГ Трейдинг".

Об этом сказано в расследовании ведущего программы "Гроші" Александра Дубинского. Оно опубликовано на его сайте.

По его данным, Андрийко работает в ООО "НГ Трейдинг", где получает зарплату около 20 тыс. грн в месяц. Отмечается, что супруга Березы входит в состав менеджмента "НГ Трейдинг", где отвечает за обслуживание участия компании в различных тендерах - ее Ф.И.О. и номер мобильного телефона опубликованы в тендерной документации.

"НГ Трейдинг" занимается торговлей природным газом. Номинальным руководителем компании является Якубенко Алексей Викторович 1983 г.р., зарегистрированный на неподконтрольной территории – в Донецке, ул. Оборонная 3/4", - сказано в материале.

По данным Дубинского, в 2018 году "НГ Трейдинг" несколько раз поймали на попытках уклониться от уплаты налогов.

"В материалах решение Печерского суда от 11.05.2018 прокуратура вообще указывает на то, что "НГ Трейдинг" является предприятием с признаками фиктивности и отмывает деньги. То есть, жена главного борца с отмыванием денег в Нацбанке - занимается отмыванием денег. Причём, занимается лично", - отмечает он.

По его данным, продавая газ государственным компаниям и учреждениям в течение последних нескольких лет "НГ Трейдинг" подписала контрактов примерно на 25 млн грн только с предприятиями государственного сектора.

"Не мало ли получает жена Березы (всего $715 в месяц), по сути, сопровождая процесс оптовой торговли газом? И не получает она доплату в конверте? Известно ли главе департамента финансового мониторинга НБУ Березе о налоговых махинациях руководства "НГ Трейдинг", в которое входит его жена, и в чем подозревает ее компанию прокуратура?" - задался вопросом Дубинский.

При этом он указал, что Береза скорее всего знает о махинациях, поскольку данные о подозрениях являются публичными.

"Тот факт, что жена чиновника, который отвечает в НБУ за финмониторинг и противодействие отмыванию доходов, - отвечала за схемы отмывания - является конфликтом интересов по отношению к обязанностям Берёзы в НБУ. И является основанием для открытия уголовного дела и его увольнения", - заключил журналист.

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