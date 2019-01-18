Жена Пескова засветилась в самом дорогом отеле на Мальдивах: фото

Жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка встретила Старый Новый год на Мальдивских островах, забронировав самую дорогую виллу в комплексе Velaa Private Island.

По данным телеграм-канала "Футляр от виолончели", цена проживания в элитном отеле составила $24 тыс. в день.

"У виллы Навки 2 этажа, 4 спальни, две террасы, бассейн, садовый атриум и личный пляж с песком "цвета сахарной пудры". Супруг фигуристки Дмитрий Песков за год официально заработал денег меньше, чем стоил его семейный отель. Вместе с американкой Татьяной и ее матерью Раисой Навкой наслаждалась отдыхом певица Жасмин", - сообщает канал со ссылкой на свои источники.

Velaa Private Island booking.com

Velaa Private Island booking.com

Velaa Private Island booking.com

По его информации, гости VIP-острова брали уроки гольфа и занимались в СПА-центре аюрведой, йогой и медитацией.

Песков и Навка

Velaa Private Island booking.com

Velaa Private Island booking.com

"Администрации Velaa Private Island Навка и ее подруга Жасмин доплатили крупную сумму за то, чтобы установить на пляже акустику и гигантский экран, где транслировалось их общее выступление по Первому каналу", - заключает "Футляр от виолончели".

Velaa Private Island booking.com

Velaa Private Island booking.com

Velaa Private Island booking.com

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Навку заподозрили в беременности. Это произошло из-за фотографии, где она вышла в черном облегающем платье, через которое было видно округлившийся живот.

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