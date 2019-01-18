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МирСпорт

/Новости экономики

Жена Пескова засветилась в самом дорогом отеле на Мальдивах: фото

1.2тЧитать материал на украинском

Жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка встретила Старый Новый год на Мальдивских островах, забронировав самую дорогую виллу в комплексе Velaa Private Island.

По данным телеграм-канала "Футляр от виолончели", цена проживания в элитном отеле составила $24 тыс. в день.

"У виллы Навки 2 этажа, 4 спальни, две террасы, бассейн, садовый атриум и личный пляж с песком "цвета сахарной пудры". Супруг фигуристки Дмитрий Песков за год официально заработал денег меньше, чем стоил его семейный отель. Вместе с американкой Татьяной и ее матерью Раисой Навкой наслаждалась отдыхом певица Жасмин", - сообщает канал со ссылкой на свои источники.

Velaa Private Island

Velaa Private Island

booking.com

Velaa Private Island

Velaa Private Island

booking.com

Velaa Private Island

Velaa Private Island

booking.com

По его информации, гости VIP-острова брали уроки гольфа и занимались в СПА-центре аюрведой, йогой и медитацией.

Песков и Навка

Песков и Навка

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Velaa Private Island

Velaa Private Island

booking.com

Velaa Private Island

Velaa Private Island

booking.com

"Администрации Velaa Private Island Навка и ее подруга Жасмин доплатили крупную сумму за то, чтобы установить на пляже акустику и гигантский экран, где транслировалось их общее выступление по Первому каналу", - заключает "Футляр от виолончели".

Velaa Private Island

Velaa Private Island

booking.com

Velaa Private Island

Velaa Private Island

booking.com

Velaa Private Island

Velaa Private Island

booking.com

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Навку заподозрили в беременности. Это произошло из-за фотографии, где она вышла в черном облегающем платье, через которое было видно округлившийся живот.

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Персоны
Дмитрий ПесковТатьяна Навка
Место
Мальдивы
Теги
Россияотдых
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Marozov nikolay
Marozov nikolay
Её засек хохол когда драил унитаз в её номере.
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Marozov nikolay,её засёк хохол, когда драл Навку раком,засунув голову какцапки в унитаз.
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