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24 марта • обновлено в 00:18
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Жена экс-топа "Нафтогаза" заразилась коронавирусом и записала видеообращение

9.9т
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Олеся Диденко, жена бизнесмена, бывшего первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз" Игоря Диденко, заразилась новым коронавирусом.

Об этом женщина рассказала на своей странице в Instagram. Она отметила, что инфицировалась во время поездки во Францию (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

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Олеся Диденко заразилась COVID-19

Олеся Диденко заразилась COVID-19

Коллаж

Женщина призналась, что долго не могла решиться рассказать о своей болезни. "9 числа превратилась с полностью здорового человека в полностью больного. Буквально за один час мне стало очень плохо", – сказала она.

У Диденко, по ее словам, быстро повышалась температура, начался озноб, головная боль и боль по всему телу, внезапный кашель и сухость в горле.

"Я быстро вернулась из Франции в Испанию, еще в аэропорту начала звонить по этим номерам... Там мне сказали, чтобы я никуда не ехала, но через два часа мне никто так и не позвонил. Я, чтобы не заражать детей, поехала сама в госпиталь", – рассказала Диденко.

Уже в госпитале, как вспомнила женщина, два часа на нее не обращали внимания, а потом сказали, что она не подходит по протоколу для теста на COVID-19. Ей сделали анализ крови и рентген.

"Рентген показал, что, как они сказали, еще нету пневмонии, но анализ крови показал, что вирус есть", – отметила Диденко. Она добавила, что ей выписали парацетамол и ибупрофен и отправили домой. Там женщина уже две недели находится на самоизоляции.

Она призвала подписчиков соблюдать карантин и сидеть дома, пока не поздно.

"За час превратилась в больного человека": жена экс-топа "Нафтогаза" заразилась COVID-19

Скриншот

Как писал OBOZREVATEL, ранее отец одного из ключевых руководителей "Нафтогаза" Андрея Фаворова – Михаил Фаворов – заявил, что у его сына и невестки был позитивный результат теста на коронавирус

Позже жена Фаворова Анастасия Магонова опровергла, что ее супруг и она сама якобы заразились.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Место
Испания
Тег
НАК "Нафтогаз"
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Cachko Elena
Cachko Elena
меньше шляться надо, больше дома сидеть...но шшшЛЛЛ-юхам это не запретишь...
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