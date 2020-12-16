Железняк намекнул, что голоса за бюджет-2021 купили

Часть голосов нардепов во время принятия госбюджета на 2021 год в Раде могли обменять на назначения своих людей в Госгеонедра и Госгеокадастр.

Об этом написал в своем телеграмм-канале нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. Он пояснил, что такой вывод можно сделать проанализировав несколько фактов.

"Кадровые вопросы выносят после голосования за бюджет. А за сам бюджет было 289 голосов разных фракций и групп. Среди кандидатов есть две неожиданные фамилии: Роман Опимах на Министерство экологии и Роман Лещенко на Министерство аграрной политики. Обе фамилии – это команда президента. И сливать их никто не будет просто так. Для обоих кандидатов такой "взлет по карьерной лестнице" стал неожиданностью. Для коалициантов из профильных комитетов тем более", – сообщил Железняк.

По его словам, сейчас оба чиновника занимают "весьма соблазнительные" кресла: Опимах – Госгеонедра, Лещенко – Госгеокадастр. Нардеп считает, что такие места в "умелых руках" более выгодные, чем должности министров.

"А может такая спонтанная ротация быть вызвана тем, что кому-то в Раде обещали новых глав этих двух ЦОВок? И надо, не обидев членов своей команды, красиво освободить эти кресла для новых кандидатов? Там земельные паи, там те же разрешения на добычу газа... И назначения не надо через Раду проводить. Ответ на этот вопрос мы увидим в декабрьских назначениях. Ещё раз, пока это предположение", – заключил Железняк.

Железняк предположил, что голоса за бюджет купили Телеграм канал Железняка

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 декабря в Украине 289 голосами фракций "Слуга народа", "За майбутне" и "Батьківщина" приняли бюджет страны на 2021 год. Отметим, что вся фракция "Голос" проголосовала против документа.

В смете на 2021 год на президентскую программу по ремонту инфраструктуры "Большое строительство" выделят 150 млрд грн. При этом в разгар пандемии коронавируса медицину профинансируют на 159 млрд грн.

В госбюджете-2021 предусмотрен курс доллара на уровне 29,1 грн/$.