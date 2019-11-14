Жебривский назвал альтернативу земельной реформе

Предложенная провластным большинством в Верховной Раде земельная реформа – поспешная и несовершенная. Чтобы земля работала на граждан Украины, следует кардинально изменить подход к созданию рынка земли.

Как именно - в блоге на OBOZREVATEL рассказал лидер партии "Республиканская платформа" Павел Жебривский.

"Сегодня уже даже некоторые представители Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка намекают на то, чтобы мы не спешили продавать землю. Намекают – громко сказать не могут, ведь Всемирный банк и Международный валютный фонд кричат: "Продавайте, бегом, тогда заживете и все будет хорошо". А мыслящие представители ЕБРР и ЕИБ советуют: "Сначала выкупите у государства эту землю, а потом уже определитесь, что с ней делать", - отметил политик.

По мнению Жебривского, существует две модели земельного права, при внедрении которых земля будет работать на всех граждан Украины. Первая из них предусматривает создание Государственного земельного банка, который будет скупать земельные паи у всех, кто хочет и имеет право продать свои наделы.

"Но здесь есть огромная проблема – тот факт, что наш бюджет просто жалок для этого. Примерно 40% казны тратятся на обслуживание государственного долга, еще 20% – на функционирование силовых органов, порядка 35% – на социальные функции и лишь 5%, если не меньше, – составляют наш бюджет развития. Поэтому, если сегодня смотреть правде в глаза, то в государственной казне нет денег. На самом деле это свидетельствует не о том, что денег вообще нет в стране, а о том, что правительство не может организовать деятельность так, чтобы средства поступали в бюджет. Поэтому стоит рассмотреть вторую модель", - убежден политик.

Вторая, оптимальная для Украины модель предусматривает проведение второго уровня пенсионной реформы и создание Государственного накопительного пенсионного фонда, с помощью которого смогут накапливать себе пенсии граждане от 35 лет.

"Поскольку во всей Европе и Украине в частности наблюдается старение нации, мы должны думать, что будет через 25-30 лет с людьми, которые сегодня откладывают деньги на будущее. И первое, что приходит в голову, – это накопительная система пенсионного обеспечения. Переходим на второй уровень пенсионной реформы, создаем Государственный накопительный пенсионный фонд, который за счет отчислений выкупает землю у владельцев паев, которые проявляют такое желание", - рассказал Жебривский.

Далее, по словами политика, чтобы справиться, в частности, с проблемой девальвации сбережений, Государственный накопительный пенсионный фонд должен передавать в аренду выкупленную у людей землю.

"После этого на конкурсной основе передаем эти земли в долгосрочную аренду фермерам. И предметом залога для получения кредитов на инновации и хозяйствования в таком случае является как раз договор на право долгосрочной аренды. Это та модель, которая имеет место здесь и сейчас. Сегодня в Украине работают примерно 12 млн украинцев, поэтому уже на следующий месяц после введения реформы можно выкупать земли. Если сегодня 5-7% владельцев готовы продать свои участки, то уже за первый год можно выкупить всю землю. Тогда ресурс Государственного пенсионного фонда не девальвирует, и через 30 лет все украинцы будут пользоваться плодами земли сельскохозяйственного назначения", - пояснил Жебривский.

По его словам, при такой модели Пенсионный фонд выступал бы своеобразным государственным оператором обслуживания земель, аккумулируя и направляя полученные из аграрного сектора поступления в социальную сферу.

"Приоритетное право на получение в аренду земли в определенном населенном пункте необходимо предоставить человеку, который в нем работает и живет. Если селянин обрабатывает до 200 га земли, то получает на гектары дотации от государства. Вторым в очереди на аренду земли должен быть тот субъект, который выполняет в соответствующем населенном пункте социальную функцию – обеспечивает социокультурные потребности его населения. Здесь должны действовать ограничения – до 2000 га земли в одни руки. Такой субъект хозяйствования должен платить в бюджет определенную сумму с гектара", - подчеркнул Жебривский.

"В приоритете – те люди, которые хотят купить много земли – латифундисты. Поскольку для них это является крупным производством, то они должны платить налоги как промышленность. Такая система уравновесит различные формы хозяйствования – малый, средний и крупный бизнес, а это, в свою очередь, будет способствовать развитию сельских территорий", - добавил политик.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что дискуссионная земельная реформа была принята Верховной Радой в первом чтении : за нее отдали свои голоса 240 народных избранников - преимущественно из фракции "Слуга народа".

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