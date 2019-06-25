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"Ждем железную дорогу!" В Крыму разгневаны последствиями "русского мира"

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В аннексированном Россией Крыму местные жители разгневаны повышением цен на продукты, несмотря на тот факт, что оккупанты обещали их снижение после открытия Крымского моста.

В частности жалоба на высокие цены на бананы на полуострове появилась в телеграм-канале "Крымский канал".

"Полуостров уверенно становится банановой республикой, в которую его превращают местные власти, обещавшие с прошлогодним запуском автомобильной ветки через Крымский мост снижения цен на продукты. Жадно жуем бананы по 115 рублей (47,8 грн) за кг и ждем железную дорогу!", — сказано в сообщении.

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"Ждем железную дорогу!" В Крыму разгневаны последствиями "русского мира"

Как сообщал OBOZREVATEL, отдых в Крыму с учетом транспорта и проживания в трехзвездочном отеле для россиян дороже, чем отпуск на Кипре, в Турции, Грузии, Болгарии, Черногории или Греции.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крымцены
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