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Поможет в борьбе с "Газпромом": Коболев сообщил о новой победе "Нафтогаза"

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Компания "Нафтогаз Украины" успешно разместила два транша еврооблигаций, деноминированные в евро и долларах.

Как написал на своей странице в Facebook глава НАК Андрей Коболев, речь идет об 600 млн евро на пять лет под 7,125% годовых и 335 млн долларов на три года под 7,375% годовых.

"Суммарный объем выпуска превышает 1 млрд долларов ... Деньги ожидаем получить на счет компании 19 июля", - сообщил он.

Новости
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Нафтогаз

Нафтогаз

"Українські новини"

Ранее Коболев заявлял, что "Нафтогаз" ожидает разрешения Кабинета министров для выхода на рынок еврооблигаций. Дополнительные средства нужны компании для обеспечения закупки газа и формирования достаточных его запасов для успешных переговоров с российским "Газпромом".

14 июня Украина разместила еврооблигации под ставку 6,75% годовых на cумму в 1 млрд евро.

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Персона
Андрей Коболев
Место
Украина
Тег
НАК "Нафтогаз"
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Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
"Поможет в борьбе с "Газпромом""© этот как?! купите газ подороже, американский?
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Дудко Олег
Дудко Олег
Размер премий для сотрудников уже известен?
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Иванов Иван
Иванов Иван
ПОБЕЕЕЕЕЕДАААА!!!!!!))))))))((
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