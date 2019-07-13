Поможет в борьбе с "Газпромом": Коболев сообщил о новой победе "Нафтогаза"

Компания "Нафтогаз Украины" успешно разместила два транша еврооблигаций, деноминированные в евро и долларах.
Как написал на своей странице в Facebook глава НАК Андрей Коболев, речь идет об 600 млн евро на пять лет под 7,125% годовых и 335 млн долларов на три года под 7,375% годовых.
"Суммарный объем выпуска превышает 1 млрд долларов ... Деньги ожидаем получить на счет компании 19 июля", - сообщил он.
Нафтогаз
"Українські новини"
Ранее Коболев заявлял, что "Нафтогаз" ожидает разрешения Кабинета министров для выхода на рынок еврооблигаций. Дополнительные средства нужны компании для обеспечения закупки газа и формирования достаточных его запасов для успешных переговоров с российским "Газпромом".
14 июня Украина разместила еврооблигации под ставку 6,75% годовых на cумму в 1 млрд евро.
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