"Жажда наживы": в Украине раскрыли наглую схему хищения недр

В селе Плесецкое, Киевская область, раскрыли новую схему хищения недр предприятием "Плисецкий гранитный карьер".

Об этом сообщили в Facebook "Украинской Ассоциации добытчиков Песка". Отмечается, что активисты на сей раз столкнулись с новыми фактами хищения недр.

"Само предприятие является ближайшим к Киеву из всех гранитных карьеров. Этот факт делает его более рентабельным и экономически мощным. Но несмотря на это, предприимчивые дельцы не остановятся перед сверхприбылями. Еще в 2018, когда ООО удлиняло действие спецразрешения, было отмечено, что на территории карьера обнаружено другое полезное ископаемое - песок. Сообщение об этом внесено в спецразрешение. Но документ на добычу песка - еще одно специальное разрешение - не получен. То есть песок там есть, но добывать и реализовывать его нельзя", – сказано в сообщении.

Кража песка facebook.com/1756764717668816

Отмечается, что фактически его добыча в этом месте является кражей недр.

"Но спрос есть, цены на песок немалые, вот и пошло предприятие на преступление, начав добычу и продажу краденого песка. Не учтя даже то, что таким образом ставят под большой вопрос легитимность существующего разрешения на добычу гранита. Более того, у правоохранительных органов возникнет законный вопрос для потребителей этого продукта, каким образом формировался так называемый приход песка у предприятия-потребителя?" – сказано в сообщении.

Отмечается, что активисты вызвали наряд полиции на место событий. Отгрузка песка временно была прекращена, а следственный отдел Васильковского РО милиции должен будет провести расследование и привлечь виновных к ответственности.

"Со своей стороны гарантируем что ассоциация, вместе с общественными активистами, требует скорейшего расследования, и как минимум, ареста украденного песка и средств совершения преступления. Кроме того, готовы предоставить любые консультации по вопросам недропользования. Предупреждаем – вопрос обращения недр стоит на контроле у ​​руководства области, прокуратуры Киевской области и ГПУ", – сказано в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за деятельности браконьеров, которые добывают песок на озере Тяглое в Киеве, там может произойти взрыв газа.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!