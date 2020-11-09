Жалобы "зеленых" инвесторов из-за долгов Украины дошли до международных арбитражей, - Тынный

Из-за задолженности за "зеленую" электроэнергию, и нежелание государства решать проблемы в секторе возобновляемой энергетики, инвесторы начали подавать иски против Украины уже и в международные арбитражи.

Об этом заявил соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Игорь Тынный в эфире канала "Украина 24".

По его словам, инвесторы, которые развивают возобновляемую энергетику в Украине, стали обращаться для защиты своих прав не только в украинские суды, но и в международный арбитраж.

На сегодня, добавляет Тынный, производителям "зеленого" тока задолжали десятки миллиардов гривен и ситуация с погашением долга не улучшается даже несмотря на то, что инвесторы согласились на снижение "зеленого" тарифа.

"После 18 лет стабильности тотальной неоплаты, все в долгах на грани банкротства и мы действительно начали массово подавать иски в украинские суды, а некоторые компании и в международные", - сообщил Тынный.

Эксперт также напомнил, что отрасль ВИЭ за прошлый год заплатила больше налогов, чем другие виды генерации, однако именно ее власть решила уничтожить.

"Мы всегда гордились, что в течение 11 лет существования отрасли возобновляемой энергетики в Украине мы не брали ни копейки из государственного бюджета, зато платили миллиарды налогов. В прошлом году, пиковом по производству, мы уплатили налогов около 19 млрд грн, не взяв из бюджета ни копейки", - сказал Тынный.

Как сообщалось, в июне профильные ассоциации зеленой энергетики и Кабинет министров подписали меморандум о взаимопонимании, который стал основой принятого в июле Верховной радой закона №810-IX (вступил в силу 1 августа).

Документ предусматривал снижение "зеленого" тарифа для СЭС на 15%, а для ВЭС - на 7,5% уже с августа 2020 года. Правительство обещало 100% выплату тарифа и погасить до конца 2021 сумму долга (22,4 млрд грн). 40% от этой суммы Гарпок должен погасить уже в четвертом квартале 2020-го.

Закон предусматривает, что 20% производимой зеленой электроэнергии в Украине должно оплачиваться из бюджета, а также долги могут погашаться путем кредитования НЭК "Укрэнерго" после предоставления госгарантий компании.

По состоянию на начало ноября, по данным "Гарантированного покупателя", за сентябрь выплачено около 80% от нужной суммы за "зеленую" электроэнергию, за 20 дней октября – всего 7%. Одновременно сдвигов в оплате накопленного до 1 августа долга (22,4 млрд грн) не наблюдается.

Ведущие ассоциации ВИЭ неоднократно обращались к премьер-министру Денису Шмыгалю с заявлениями, что правительство нарушает меморандум о взаимопонимании с производителями "зеленой" электроэнергии, не выполняет обязательства относительно погашения долгов перед ними.

По данным из судебных реестров, уже более 50 компаний, инвестировавших в строительство объекто возобновляемой энергетики подали иски к ГП "Гарантированный покупатель", чтобы отсудить невыплаченные денежные средства за произведенную электроэнергию. Общая сумма исковых заявлений превышает 630 млн грн. Первые суды инвесторы уже начали выигрывать.

Представители посольств Канады, Норвегии и Литвы сообщили, что будут отговаривать инвесторов от вложений в Украину через созданную властью финансовый кризис в "зеленой" энергетике, а также давление на инвесторов. Инвесторы из этих стран уже готовятся к международным арбитражам.