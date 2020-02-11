"Землю – американцам": украинский экономист выступил с радикальным предложением

Украина должна продать землю вдоль границы с Россией американским компаниям, чтобы обезопасить данную территорию от посягательств Кремля.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV экономист Зиновий Свереда, комментируя законопроект о создании свободного рынка земли в Украине.

"Там, где идет война, часто есть желание инвестировать в выкуп земли, потому что тогда земля дешевле. Я бы лично говорил – давайте максимально приграничные территории Сумской и Харьковской области продадим американским компаниям, потому что американские войска приходят там, где есть американская частная собственность, где есть их интерес", – заявил экономист.

По его словам, продажа земли американцам также позволила бы разрешить вопрос со сланцевым газом на востоке Украины.

Свереда отметил, что Украина должна строить свою "линию Маннергейма" или найти партнеров.

"Казаки всегда искали турок, татар или еще кого-то. Ты должен иметь партнеров, чтобы победить", – заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что финальное голосование по старту продажи земли в Украине пройдет не раньше марта.

Согласно законопроекту, сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

Политический деятель Николай Томенко заявил, что законопроект о двойном гражданстве, который внес в Верховную Раду президент Владимир Зеленский, позволит иностранцам покупать землю в Украине.

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