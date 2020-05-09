"Зеленые" заплатили больше налогов, чем "Энергоатом" или тепловая генерация

Производители "зеленой" энергетики уплатили в 2019 году налогов больше, чем другие виды генерации. Об этом написано на Facebook-странице Ассоциации солнечной энергетики Украины.

Сообщается, что по данным Государственной налоговой службы, в 2019 году производители возобновляемой энергетики уплатили в бюджеты всех уровней 19770000000 грн. в виде налогов и сборов.

В общем, производители ВИЭ уплатили налогов и сборов больше чем любой другой вид генерации – больше чем государственный НАЭК "Энергоатом", яки оплатил 19290000000 грн, и в три раза и больше, чем за аналогичный период оплатила тепловая генерация (ТЭС и ТЭЦ) , что перечислила в бюджет 6540000000 грн.

Ранее управляющий партнер UDP Renewables Сергей Евтушенко заявил, что в отрасль альтернативной энергетики было инвестировано около 10 млрд долларов, что составляет 25% общего объема иностранных инвестиций в Украину.

Напомним, и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславець сообщила, что в ближайшее время Минэкоэнерго возобновит переговоры с инвесторами в проекты по возобновляемой энергетике, а министерство в течение недели наработает для обсуждения с ними проект Меморандума, в котором будут прописаны условия реструктуризации, просмотра "зеленого" тарифа, строительства станций и другие условия для сектора ВИЭ.