"Зеленые" заплатили больше налогов, чем "Энергоатом" или тепловая генерация

Производители "зеленой" энергетики уплатили в 2019 году налогов больше, чем другие виды генерации. Об этом написано на Facebook-странице Ассоциации солнечной энергетики Украины.

Сообщается, что по данным Государственной налоговой службы, в 2019 году производители возобновляемой энергетики уплатили в бюджеты всех уровней 19,77 млрд грн. в виде налогов и сборов.

В общем, производители ВИЭ уплатили налогов и сборов больше чем любой другой вид генерации – больше чем государственный НАЭК "Энергоатом", яки оплатил 19,29 млрд грн, и в три раза и больше, чем за аналогичный период оплатила тепловая генерация (ТЭС и ТЭЦ) , что перечислила в бюджет 6,54 млрд грн.

Ранее управляющий партнер UDP Renewables Сергей Евтушенко заявил, что в отрасль альтернативной энергетики было инвестировано около 10 млрд долларов, что составляет 25% общего объема иностранных инвестиций в Украину.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!