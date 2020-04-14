Зеленскому передали на подпись закон о рынке земли

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о рынке земли и передал его на подпись главе государства Владимиру Зеленскому.

Об этом свидетельствует информация на странице проекта на сайте ВР.

Отметим, что Рада разблокировала подписание закона о земле. Противники открытия рынка земли подали в парламент 13 постановлений об отмене результатов голосования от 30 марта.

Владимир Зеленский president.gov.ua

Напомним, что в ночь на 31 марта Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения". За принятие соответствующего законопроекту №2178-10 проголосовали 259 депутатов.

Накануне президент Владимир Зеленский призвал Раду безотлагательно принять два закона, необходимые для получения Украиной помощи от международных партнеров, в частности, о рынке земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал, что в Украине около 8 млн гектаров украинской земли используется для сельского хозяйства нелегально.