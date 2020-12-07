Зеленскому передали на подпись новый закон о декларациях

Президенту Владимиру Зеленскому передали на подпись принятый парламентом закон о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование и непредставление деклараций.

Соответствующий документ уже подписал глава Верховной Рады Дмитрий Разумков. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

4 декабря Верховная Рада приняла компромиссный законопроект, которым восстанавливается ответственность за декларирование недостоверной информации.

Законопроектом предлагается накладывать административные взыскания в случае, когда сведения в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, будут отличаться от достоверных на сумму от 100 до 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (227 000 – 1 135 000 грн).

Уголовный кодекс Украины дополняется новой ст.366-2 (декларирование недостоверной информации), которая устанавливает уголовную ответственность в случае, если задекларированные сведения отличаются от достоверных на сумму от 500 до 4 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (1 135 000 – 9 080 000 грн) в виде штрафа от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (42 500 – 51 000 грн) или общественных работ от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В случае же, если такие сведения отличаются от достоверных на сумму более 4 тыс. прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (от 9 080 000 грн) предусмотрена ответственность в виде штрафа от 3000 до 5000 необлагаемых минимумов доходов граждан (51 000 – 85 000 грн) или общественных работ от 150 до 240 часов, или ограничение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Также УК Украины дополняется ст.366-3, в которой устанавливается уголовная ответственность за умышленное непредставление декларации в виде штрафа от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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