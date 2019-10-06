Зеленскому хотят навязать менеджеров из США: что известно

Министр энергетики США Рик Перри предлагал президенту Украины Владимиру Зеленскому ввести в состав правления компании "Нафтогаз-Украины" менеджеров из США.

Об этом сообщает издание Politico, которое ссылается на данные источников.

Рик Перри Twitter.com

Среди кандидатов в состав правления были руководители энергетических компаний из Техаса. Издание отмечает, что таким образом правительство США предлагало побороть коррупцию в Украине.

Впоследствии официальный представитель Минэнерго Шейлин Хайнс подтвердила, что Перри советовал Киеву расширить состав правления Нафтогаза. При этом ранее в СМИ отмечали, что Трамп заявил, что согласился на беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским только после просьбы министра энергетики Рика Перри.

"Немногие знают, что я даже не хотел звонить Зеленскому. Единственная причина, по которой я позвонил, это просьба Рика. Что-то про завод по сжижению природного газа", – сказал Трамп.

Издание отмечает, что президент США скорее всего таким образом стремится дистанцироваться от ответственности за проведенную телефонную беседу или переложить ее на Перри.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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