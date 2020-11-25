Зеленского призвали ввести РРО для бизнеса ради борьбы с фальсификатом

Союз потребителей Украины обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой уделить особое внимание ситуации, которая сложилась вокруг "искусственного ажиотажа" со стороны физических лиц-предпринимателей, обусловленного нежеланием использовать кассовые аппараты (РРО).

"В стране реализуются крупные объемы контрабандной техники, детских игрушек, запасных частей к автотранспорту и т.д., которые вводятся в обращение без прохождения обязательных процедур оценки соответствия техническим регламентам, чем нарушается конституционное право граждан на безопасность продукции", – заявил заместитель председателя правления организации Олег Цильвик, свидетельствует публикация в Facebook.

По его словам, рынки продуктов и лекарств страдают от нашествия фальсификата. Все это ставит потребителя в неравные условия.

В связи с этим Союз потребителей Украины предлагает следующие инициативы:

введение кэшбека для потребителя, что позволит приучить продавца выдавать фискальный чек;

выдача покупателю фискального чека, который содержит все необходимые данные, чтобы полностью идентифицировать субъекта предпринимательской деятельности.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 ноября монобольшинство Верховной Рады во второй раз провалило законопроект №4313-Д, который предусматривает отсрочку на 1 год обязательного использования РРО для физлиц-предпринимателей.

В тот же день в центре Киева возникли потасовки участников акций протеста с полицией. У здания Кабинета министров протестовали предприниматели и представители бизнеса "Кабмин на карантин!", а возле Верховной Рады протестовали предприниматели с требованием отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения.