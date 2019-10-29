"Мы уже на пороге": Зеленский заявил об очередном прорыве

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что Украину в ближайшем будущем ждет экономический прорыв.
Такое заявление он сделал в рамках выступления на Первом инвестиционном форуме в Мариуполе во вторник, 29 октября.
"Я уверен, что мы сейчас стоим на пороге экономического прорыва. Мы все уверены, очень в это верим и все для этого делаем", – сказал глава государства.
Зеленский заявил об экономическом прорыве
Антикор
Зеленский уточнил, какие именно показатели вызвали у него столь оптимистический прогноз.
"Во втором квартале мы показали 4,6% роста реального ВВП. Международные организации существенно улучшили свои прогнозы по экономическому росту Украины в следующем году. Украина поднялась на 7 позиций в рейтинге Doing Business. Международные агентства повысили наш кредитный рейтинг и изменили прогноз на "стабильный" и "позитивный", – пояснил он.
Президент обратил внимание на то, что в Украине замедлилась инфляция. Об этом, по его словам, свидетельствует, снижение Нацбанком Украины учетной ставки на 1%.
"Украина становится действительно стабильным и предсказуемым рынком со значительными возможностями для расширения бизнеса", – резюмировал Зеленский.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский призвал международный бизнес инвестировать в Украину и пообещал победить коррупцию.
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