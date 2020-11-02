Зеленский заявил, что Украину ждет дыра в бюджете без денег МВФ

В бюджете Украины образуется дыра, если МВФ и другие западные партнеры не предоставят стране новую финансовую помощь из-за скандала вокруг Конституционного суда.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский вечером в понедельник, 2 ноября, в эфире "Свободы слова" на ICTV.

По словам Зеленского, судьи КСУ хотят отменить и демонтировать всю инфраструктуру антикоррупционных органов.

"Мы получили много сигналов от наших западных партнеров, от МВФ. Никакого сотрудничества не может быть, никакой миссии можете не ожидать... А я не хочу скрывать от общества, о чем речь. Если не будет миссии, то у нас будет, и у нас есть дыра в бюджете, о которой мы все можем откровенно говорить. Из-за кризиса, кризис мирового, кризиса в украинской экономике, кризиса, связанного с ковидом. Поэтому нам нужна помощь наших партнеров. Такой же отчет и сигнал мы получили от Всемирного банка, от ЕБРР, от всех послов большой семерки, которые находятся в Украине", – сказал президент.

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