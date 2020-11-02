Зеленский заявил, что Украину ждет дыра в бюджете без денег МВФ
В бюджете Украины образуется дыра, если МВФ и другие западные партнеры не предоставят стране новую финансовую помощь из-за скандала вокруг Конституционного суда.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский вечером в понедельник, 2 ноября, в эфире "Свободы слова" на ICTV.
По словам Зеленского, судьи КСУ хотят отменить и демонтировать всю инфраструктуру антикоррупционных органов.
"Мы получили много сигналов от наших западных партнеров, от МВФ. Никакого сотрудничества не может быть, никакой миссии можете не ожидать... А я не хочу скрывать от общества, о чем речь. Если не будет миссии, то у нас будет, и у нас есть дыра в бюджете, о которой мы все можем откровенно говорить. Из-за кризиса, кризис мирового, кризиса в украинской экономике, кризиса, связанного с ковидом. Поэтому нам нужна помощь наших партнеров. Такой же отчет и сигнал мы получили от Всемирного банка, от ЕБРР, от всех послов большой семерки, которые находятся в Украине", – сказал президент.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Конституционный суд признал неконституционной статью, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. После этого Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло реестр электронных деклараций.
29 октября президент Украины Владимир Зеленский провел срочное закрытое заседание СНБО. По итогам встречи глава государства поручил правоохранителям расследовать причины решения КСУ, а также заверил, что система электронных деклараций будет работать.
Законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" главы государства был зарегистрирован на сайте парламента.
Глава КСУ Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского имеет признаки конституционного переворота в Украине.
Представитель президента в КСУ Федор Вениславский ответил, что законопроект полностью соответствует ценностям, закрепленным Конституцией.
2 ноября Зеленский потребовал от "слуг" распустить КСУ, пообещав "жесткую перезагрузку всей системы".