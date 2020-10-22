Зеленский заявил, что 80-летние пенсионеры получают немалые деньги

В Украине пенсионеры, которым более 80 лет, получают немалые деньги, по сравнению с выплатами прошлых лет.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью украинским телеканалам, которое покажут в четверг вечером, передает "Сегодня". Он напомнил, что уже подписал закон о повышении минимальной зарплаты.

Также президент назвал главное условие для дальнейшего роста минимальной зарплаты и пенсий.

"Мы сделали первые шаги по тому, что у нас есть, какие у нас есть деньги. Пенсионеры 80+ получают дополнительные немалые деньги в сравнении с тем, что было. В следующем году заработает программа "75+" – они будут получать больше. Далее мы хотим снижать этот возраст людей", – сказал Зеленский.

Он добавил, что повышение минимальной зарплаты до 6000-6500 тыс. грн – это огромная нагрузка на госбюджет, "но это все равно правильное решение".

Президент объяснил, что денег на социальную сферу, в том числе пенсии и зарплаты, станет более тогда, когда в Украине будут несколько миллионов предприятий (требуется увеличение их количества), когда они будут честно платить налоги.

"Пока, надо признать, экономика слаба. Предпринимателей, которые вышли из тени, – мало, но выйдут. Мы же не просто так идем к электронной стране. А когда мы полностью отойдем от (бумажных) справок, от чиновника, будет меньше коррупции, и все будут платить налоги. Будет и "социалка", и будет равномерно расти по сравнению с количеством бизнеса и налогов", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 августа Зеленский подписал закон о повышении минимальной заработной платы до 5000 гривен с 1 сентября 2020 года.

Впоследствии он заявил, что государство увеличивает минимальную зарплату, чтобы у граждан выросли доходы, однако не может влиять на цены продуктов питания.

Напомним: