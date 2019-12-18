Зеленский захотел в 20 раз уменьшить концентрацию земли у украинцев

Президент Владимир Зеленский предложит комитету по вопросам аграрной и земельной политики уменьшить максимальную норму концентрации земли до 10 тысяч гектаров.

"С самого начала внесли 200 тысяч гектаров, это очень много", – сообщил он во время встречи с фермерами на Киевщине в среду, 18 декабря.

"В комитет пришла цифра 20 тысяч, тоже много?" – обратился Зеленский к фермерам.

После этого уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко заявил, что от 1 до 10 тысяч гектаров в сельском хозяйстве формируют 3/4 аграрного ВВП страны. В результате глава государства поддержал новую цифру.

"До 10 тысяч нормально? Давайте от 1 до 10 тысяч рассматривать на комитете, уменьшим цифру. 50 тысяч, 20 тысяч было – уберем", – резюмировал Зеленский.

Президент Владимир Зеленский предложит уменьшить максимальную норму концентрации земли

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