Главная Новости
18 декабря • обновлено в 14:23
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Зеленский захотел в 20 раз уменьшить концентрацию земли у украинцев

5.1т
Читать материал на украинском

Президент Владимир Зеленский предложит комитету по вопросам аграрной и земельной политики уменьшить максимальную норму концентрации земли до 10 тысяч гектаров.

"С самого начала внесли 200 тысяч гектаров, это очень много", – сообщил он во время встречи с фермерами на Киевщине в среду, 18 декабря.

"В комитет пришла цифра 20 тысяч, тоже много?" – обратился Зеленский к фермерам.

Новости
"Не успеем": Арахамия признал провал с запуском рынка земли в Украине

После этого уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко заявил, что от 1 до 10 тысяч гектаров в сельском хозяйстве формируют 3/4 аграрного ВВП страны. В результате глава государства поддержал новую цифру.

"До 10 тысяч нормально? Давайте от 1 до 10 тысяч рассматривать на комитете, уменьшим цифру. 50 тысяч, 20 тысяч было – уберем", – резюмировал Зеленский.

Президент Владимир Зеленский предложит уменьшить максимальную норму концентрации земли

Президент Владимир Зеленский предложит уменьшить максимальную норму концентрации земли

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

  • Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

  • Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

  • Украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.

  • Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земель.

  • 12 ноября в Верховной Раде не состоялось голосование за законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа".

  • Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "Рынок земли в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Тема
Рынок земли в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Поделиться в Facebook
8
Комментарии
29
23
Смешно
5
Интересно
4
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
У МВФ спросили бы в первую очередь, а не у каких-то аграриев. Если те разрешат, а то, вдруг им неудобно будет маленькими кусочками скупать.))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
не дождетесь
не дождетесь
Владимир Александрович, бросайте вы эту "фигню". Рояль так рояль!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
На Святого Николая «Слуги народа» решили подарить землю олигархам.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги