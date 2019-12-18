Зеленский захотел в 20 раз уменьшить концентрацию земли у украинцев

Президент Владимир Зеленский предложит комитету по вопросам аграрной и земельной политики уменьшить максимальную норму концентрации земли до 10 тысяч гектаров.
"С самого начала внесли 200 тысяч гектаров, это очень много", – сообщил он во время встречи с фермерами на Киевщине в среду, 18 декабря.
"В комитет пришла цифра 20 тысяч, тоже много?" – обратился Зеленский к фермерам.
После этого уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко заявил, что от 1 до 10 тысяч гектаров в сельском хозяйстве формируют 3/4 аграрного ВВП страны. В результате глава государства поддержал новую цифру.
"До 10 тысяч нормально? Давайте от 1 до 10 тысяч рассматривать на комитете, уменьшим цифру. 50 тысяч, 20 тысяч было – уберем", – резюмировал Зеленский.
Президент Владимир Зеленский предложит уменьшить максимальную норму концентрации земли
Как сообщал OBOZREVATEL:
20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.
Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут покупать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.
Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.
Украинцы вышли с протестом против открытия рынка земли.
Зеленский обратился к украинцам, объяснив, зачем нужна продажа земель.
12 ноября в Верховной Раде не состоялось голосование за законопроект о рынке земли из-за разногласий внутри фракции "Слуга народа".
Верховная Рада 13 ноября 240 голосами поддержала законопроект о рынке земли (№2178-10) в первом чтении. Таким образом уже в октябре 2020 года, если парламентарии успеют до конца года рассмотреть законопроект во втором чтении, украинцы смогут продавать и покупать землю.
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