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Зеленский захотел доллар по 30 грн: стало известно, какие будут последствия

Валентина Гембарская
Валентина Гембарская
Экономика
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Зеленский захотел доллар по 30 грн: стало известно, какие будут последствия

Экономисты призвали Зеленского не обваливать гривну.

Падение гривни до 30 грн за доллар и рост инфляции, которых требует президент Владимир Зеленский, может привести к сокращению инвестиций, потребления и занятости.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели профессор Калифорнийского университета в Беркли, член редколлегии VoxUkraine Юрий Городниченко, и профессор KSE Соломия Шпак. Эксперты назвали такие заявления контрпродуктивными.

Стоит отметить, что в начале июля Владимир Зеленский заявил, что его команда почти год ведет борьбу с укрепления гривны. По мнению президента, из-за курса гривны, который был в стране в последнее время, предприятия "недополучили миллионы и закрылись".

"Министр экономики также неоднократно заявлял, что инфляция должна быть 8–9 % и даже 11–12 % (Национальный банк Украины прогнозирует инфляцию на уровне 5–6 %, за 6 месяцев инфляция составила 2,4 % относительно аналогичного периода прошлого года). Такие заявления влияют на инфляционные ожидания предприятий. В свою очередь, инфляционные ожидания напрямую связаны с инфляцией и ожиданиями относительно курса гривны и ростом ВВП", – говорится в пресс-релизе VoxUkraine.

Результаты опроса Vox Ukraine

Результаты опроса Vox Ukraine voxukraine.org

Предприниматели, которые ожидают ослабления гривны (то есть для покупки одного доллара нужно больше гривен), также начинают ожидать роста инфляции. А та, в свою очередь, ассоциируется с ростом безработицы и экономическим спадом.

Результаты опроса Vox Ukraine

Результаты опроса Vox Ukraine voxukraine.org

"Если говорить людям, что национальная валюта обесценится на 10 процентных пунктов (с 27 до 30 грн/долл.), скорее всего, это приведет к увеличению ожидаемой инфляции на 3 процентных пункта – а это немало", – подчеркивают эксперты.

"Часто говорят, что слабая гривна позволит "развернуть крылья" экспортерам. Но тот же самый опрос НБУ показывает, что руководители с высшими инфляционными ожиданиями чаще ожидают макроэкономический спад. Проще говоря, они расценивают рост инфляции как дурное предзнаменование. Следовательно – уменьшают свои инвестиции, сокращают персонал и неохотно нанимают новых работников. Кроме того, они ожидают роста расходов, поэтому могут заранее поднять цены, тем самым, запуская "спираль инфляции", – сказано в релизе.

Результаты опроса Vox Ukraine

Результаты опроса Vox Ukraine voxukraine.org

Результаты опроса Vox Ukraine

Результаты опроса Vox Ukraine voxukraine.org

Отмечается, что ради сдерживания инфляции НБУ будет вынужден поднимать процентную ставку. Это уменьшит возможность кредитования бизнеса и может привести к замедлению экономики, если не рецессии, подчеркивают экономисты.

Результаты опроса Vox Ukraine

Результаты опроса Vox Ukraine voxukraine.org

"Разработчикам политики нужно быть очень осторожными в выборе слов, чтобы направлять экономику и сохранять спокойствие на рынках. Это искусство, которым в Украине многие еще не владеют", – добавили эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что уважает независимость Национального банка, но при этом курс доллара должен быть около 30 грн/$, а из-за дешевой валюты банкротятся предприятия-экспортеры.

Идею искусственно обваливать гривню уже раскритиковали и экономисты, и бывшие чиновники.

Если задание президента Владимира Зеленского выполнят и курс доллара повысят до 30 грн/$, инфляция ускорится на 2,2 %, подорожает коммуналка, бензин и газ.

Ексглава Нацбанка Валерия Гонтарева резко раскритиковала Зеленского за его слова о долларе.

УкраинадолларгривняинфляцияВладимир Зеленский
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