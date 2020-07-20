Зеленский захотел доллар по 30 грн: стало известно, какие будут последствия

Падение гривни до 30 грн за доллар и рост инфляции, которых требует президент Владимир Зеленский, может привести к сокращению инвестиций, потребления и занятости.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели профессор Калифорнийского университета в Беркли, член редколлегии VoxUkraine Юрий Городниченко, и профессор KSE Соломия Шпак. Эксперты назвали такие заявления контрпродуктивными.

Стоит отметить, что в начале июля Владимир Зеленский заявил, что его команда почти год ведет борьбу с укрепления гривны. По мнению президента, из-за курса гривны, который был в стране в последнее время, предприятия "недополучили миллионы и закрылись".

"Министр экономики также неоднократно заявлял, что инфляция должна быть 8–9 % и даже 11–12 % (Национальный банк Украины прогнозирует инфляцию на уровне 5–6 %, за 6 месяцев инфляция составила 2,4 % относительно аналогичного периода прошлого года). Такие заявления влияют на инфляционные ожидания предприятий. В свою очередь, инфляционные ожидания напрямую связаны с инфляцией и ожиданиями относительно курса гривны и ростом ВВП", – говорится в пресс-релизе VoxUkraine.

Результаты опроса Vox Ukraine voxukraine.org

Предприниматели, которые ожидают ослабления гривны (то есть для покупки одного доллара нужно больше гривен), также начинают ожидать роста инфляции. А та, в свою очередь, ассоциируется с ростом безработицы и экономическим спадом.

Результаты опроса Vox Ukraine voxukraine.org

"Если говорить людям, что национальная валюта обесценится на 10 процентных пунктов (с 27 до 30 грн/долл.), скорее всего, это приведет к увеличению ожидаемой инфляции на 3 процентных пункта – а это немало", – подчеркивают эксперты.

"Часто говорят, что слабая гривна позволит "развернуть крылья" экспортерам. Но тот же самый опрос НБУ показывает, что руководители с высшими инфляционными ожиданиями чаще ожидают макроэкономический спад. Проще говоря, они расценивают рост инфляции как дурное предзнаменование. Следовательно – уменьшают свои инвестиции, сокращают персонал и неохотно нанимают новых работников. Кроме того, они ожидают роста расходов, поэтому могут заранее поднять цены, тем самым, запуская "спираль инфляции", – сказано в релизе.

Результаты опроса Vox Ukraine voxukraine.org

Результаты опроса Vox Ukraine voxukraine.org

Отмечается, что ради сдерживания инфляции НБУ будет вынужден поднимать процентную ставку. Это уменьшит возможность кредитования бизнеса и может привести к замедлению экономики, если не рецессии, подчеркивают экономисты.

Результаты опроса Vox Ukraine voxukraine.org

"Разработчикам политики нужно быть очень осторожными в выборе слов, чтобы направлять экономику и сохранять спокойствие на рынках. Это искусство, которым в Украине многие еще не владеют", – добавили эксперты.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что уважает независимость Национального банка, но при этом курс доллара должен быть около 30 грн/$, а из-за дешевой валюты банкротятся предприятия-экспортеры.

Идею искусственно обваливать гривню уже раскритиковали и экономисты, и бывшие чиновники.

Если задание президента Владимира Зеленского выполнят и курс доллара повысят до 30 грн/$, инфляция ускорится на 2,2 %, подорожает коммуналка, бензин и газ.

Ексглава Нацбанка Валерия Гонтарева резко раскритиковала Зеленского за его слова о долларе.