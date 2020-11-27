Зеленский захотел потратить деньги из COVID-фонда на помощь части украинцев

Роман Груша Экономика 11:32, 27.11.2020 Обновлено: 11:57, 27.11.2020

Президент Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект, который предусматривает направление средств Фонда борьбы с COVID-19 на поддержку предпринимателям и работникам.

Соответствующий законопроект №4431 "О внесении изменений в статью 28 Закона Украины "О Государственном бюджете на 2020 год" был зарегистрировано 26 ноября. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

В пояснительной записке отмечается, что цель проекта – предоставление социальной поддержки застрахованным лицам и бизнесу на период действия усиленного карантина, введенного для предотвращения распространения COVID-19.

Таким образом, средства Фонда борьбы с пандемией и ее последствиями могут направить на мероприятия по оказанию:

  • единовременной материальной помощи работникам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие карантина;

  • единовременной материальной помощи предпринимателям в целях сохранения рабочих мест наемных работников;

  • одноразовой компенсации предпринимателям расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за наемных лиц.

Президент зарегистрировал законопроект в Верховной Раде

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Журналисты узнали, что окружение президента Владимира Зеленского в разгар карантина занимается контрабандой товаров медицинского и другого оборудования на чартерных рейсах из Китая.

  • Операция получила название "Баум" – в честь бизнесмена Бориса Баума, претендента на пост главы новой Комиссии по регулированию азартных игр в Украине. Именно он стоит за этими схемами вместе с Кириллом Тимошенко, заместителем председателя Офиса президента Украины. Позже журналистка Светлана Крюкова сообщила, что Баум получил украинское гражданство благодаря Тимошенко.

  • В сети опубликованы документы о гуманитарных рейсах из Китая в Украину, часть товаров в которых оказалась коммерческого назначения. Но такая перевозка не может осуществляться по дипломатическим каналам.

  • Публикации о спекулятивных сделках Офиса президента, по нашему мнению, стали причиной крупнейшей в истории OBOZREVATEL DDoS-атаки на нашу редакцию.

  • В разгар атаки новоиспеченный владелец украинского паспорта Баум написал сообщение и передал "привет" главе редакционного совета OBOZREVATEL Михаилу Бродскому. Это можно воспринять как его расправу за публикацию разоблачительных материалов.

  • Что касается Кирилла Тимошенко, то о его причастности заявил и альтернативный Telegram-канал "Тёмный рыцарь". На кибератаки замглавы ОП якобы потратил личные деньги.

  • 2 мая киберполиция Украины приняла заявление редакции о сильнейшей хакерской атаке за все время существования издания.

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