Зеленский захотел потратить деньги из COVID-фонда на помощь части украинцев
Президент Владимир Зеленский зарегистрировал законопроект, который предусматривает направление средств Фонда борьбы с COVID-19 на поддержку предпринимателям и работникам.
Соответствующий законопроект №4431 "О внесении изменений в статью 28 Закона Украины "О Государственном бюджете на 2020 год" был зарегистрировано 26 ноября. Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
В пояснительной записке отмечается, что цель проекта – предоставление социальной поддержки застрахованным лицам и бизнесу на период действия усиленного карантина, введенного для предотвращения распространения COVID-19.
Таким образом, средства Фонда борьбы с пандемией и ее последствиями могут направить на мероприятия по оказанию:
единовременной материальной помощи работникам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие карантина;
единовременной материальной помощи предпринимателям в целях сохранения рабочих мест наемных работников;
одноразовой компенсации предпринимателям расходов, понесенных за уплату единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование за наемных лиц.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Украины анонсировал введение налоговых каникул для физлиц-предпринимателей на время карантина и одноразовую выплату в размере 8 тысяч гривен. Это может привести к потерям бюджета в размере до 26,8 млрд грн (при условии трехмесячных каникул и полного закрытия ФЛП), ускоренному росту цен и подорожанию доллара.
Также Владимир Зеленский заявил, что украинцам аннулируют налоговый долг, если его сумма меньше 3,06 тысяч гривен. Новшество затронет почти 4 млн украинцев. При этом этот год страна может закончить с бюджетным дефицитом в 150 млрд грн.
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Журналисты узнали, что окружение президента Владимира Зеленского в разгар карантина занимается контрабандой товаров медицинского и другого оборудования на чартерных рейсах из Китая.
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