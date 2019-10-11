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11 октября • обновлено в 17:14
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"Поезда ходят, а самолеты не летают": Зеленский заговорил о возобновлении авиасообщения с Россией

16т Читать материал на украинском

Президент Владимир Зеленский заявил, что отсутствие авиасообщения с Российской Федерацией невыгодно для Украины.

"Я говорил, что я считаю очень странным, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают", – сообщил Зеленский на пресс-марафоне в четверг, 10 октября.

По его словам, из-за этого запрета банкротятся украинские компании.

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"Дотационными являются в принципе авиарейсы… И честно говоря, мы можем спокойно национализировать крупную авиакомпанию, и я знаю, что только будут счастливы собственники, чтобы не платить по долгам. Но мы пока им такое счастье не предоставим", – заявил Зеленский.

В то же время президент отметил, что для возобновления авиасообщения необходимо изначально достигнуть договоренностей с Кремлем по поводу конфликта на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский заявил, что отсутствие авиасообщения с Российской Федерацией является невыгодным для Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что отсутствие авиасообщения с Российской Федерацией является невыгодным для Украины

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Ivaniv Igor
Ivaniv Igor
Дятла и мудака Парашу только за отмену авиасообщение с Россией надо надолго упрятать в тюрьму без права переписки. Какой он урон нанес экономике Украине.
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3
4
Гарикович Гарик
Гарикович Гарик
И поезда с автоперевозками запретить!
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3
2
Мыкола Пыпыско
Мыкола Пыпыско
Еще одно доказательство, что Зеленский работает на олигарха Коломойского: именно авиакомпания Коломойского потеряла от прекразения полетов на Украину и именно он лоббирует через Зе свои коммерческие интересы.
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