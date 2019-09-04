Зеленский взялся за теневую занятость в Украине: озвучены сроки

Президент Украины Владимир Зеленский поручил сократить сферы неформальной занятости, в частности усиления ответственности за теневую занятость, в Украине до 1 декабря текущего года.

Соответствующее заявление он сделал во время встречи с руководством ВРУ, Кабмина и правоохранительными органами, сообщает УНН.

“Сузить сферы неформальной занятости, в частности, путем существенного усиления ответственности за теневое ведения хозяйства. Срок — до 1 декабря 2019 года”, – отметил Зеленский.

Владимир Зеленский и Андрей Богдан УНН

Ответственными по данному вопросу президент назначил премьера Алексея Гончарука, министра социальной политики Юлию Соколовскую, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, председателя депутатской фракции “Слуга народа” Давида Арахамию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский ветировал проект закона, которым предусматривается ужесточение уголовной ответственности за нарушения при закупке оборонной продукции. Он был возвращен с поправками президента.

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