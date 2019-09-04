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5 сентября • обновлено в 00:00
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Зеленский взялся за теневую занятость в Украине: озвучены сроки

2.5т Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский поручил сократить сферы неформальной занятости, в частности усиления ответственности за теневую занятость, в Украине до 1 декабря текущего года.

Соответствующее заявление он сделал во время встречи с руководством ВРУ, Кабмина и правоохранительными органами, сообщает УНН.

“Сузить сферы неформальной занятости, в частности, путем существенного усиления ответственности за теневое ведения хозяйства. Срок — до 1 декабря 2019 года”, – отметил Зеленский.

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УНН

Ответственными по данному вопросу президент назначил премьера Алексея Гончарука, министра социальной политики Юлию Соколовскую, председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, председателя депутатской фракции “Слуга народа” Давида Арахамию.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский ветировал проект закона, которым предусматривается ужесточение уголовной ответственности за нарушения при закупке оборонной продукции. Он был возвращен с поправками президента.

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Персоны
Владимир Зеленский Андрей Богдан Алексей Гончарук Давид Арахамія Дмитрий Разумков
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Кабинет министров Украины
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Очевидно, просто обязан начать с себя - должен выйти из тени!
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Sidorenko Ivan
Sidorenko Ivan
"Подводные лодки стой! Раз, два!"(с)
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