Зеленский взял на себя полную ответственность за кризис в энергетике – депутат

Президент Владимир Зеленский взял на себя полную ответственность за ситуацию в энергетике, оставив на должностях в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в области энергетики и коммунальных услуг, лиц, действия которых привели к кризису.

Об этом написал народный депутат Украины, первый заместитель председателя комитета по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook.

"Вчера произошло знаковое событие – президент Зеленский подписал Указ об утверждении плана ротации членов "независимого" регулятора энергетики и ЖКХ под названием НКРЭКУ. Тем самым президент Владимир Зеленский не только "де-факто", но и "де-юре" взял на себя всю полноту ответственности за состояние энергетики в стране и за деятельность регулятора", – написал Кучеренко.

В частности, депутат отметил, что члена НКРЭКУ Дмитрия Коваленко, которого подозревают в содействии преступным спекуляции на рынке электроэнергии и созданию коррупционных схем на госпредприятии "Центрэнерго", которое накопило миллиардные долги перед шахтерами, президент оставил на посту еще на четыре года.

"Ответственный за кризис отрасли, 50-миллиардний дефицит рынка электроэнергии, за многомиллиардные убытки госкомпаний, за миллиарды гривен, украденные на торговле воздухом, за потакание импорта электроэнергии из России, при содействии коррупционным схемам на "Центрэнерго" Д.Коваленко должен служить Украине еще 4 года", – написал Кучеренко.

Он также напомнил, что в октябре 2019 президент назначил временно 4-х членов НКРЭКУ из 7-ми сроком до 1 января 2020 года, то есть на два месяца, кандидатуры которых были кулуарно подобранные дуэтом Кузнецов-Герус без конкурсных процедур. То есть отраслевой регулятор полностью подконтролен президенту.

"Президентское большинство в НКРЭКУ с ноября 2019 полностью несет ответственность за ситуацию на энергорынке. А временные члены конце декабря стали постоянными на 7 лет благодаря новой "модернизированной" версии закона о НКРЭКУ, протянутого под шумок Геруса, благодаря поддержке непутевых депутатов монобольшинства", – отметил Кучеренко.

Напомним, ранее народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал информацию о коррупционной схеме по поставкам электроэнергии "Укрзалізниці", на которой ее инициаторы заработали более 300 млн грн. Среди причастных к схеме назывались председатель парламентского комитета по энергетике Андрей Герус и член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко. Суть схемы заключалась в том, что КП "Киевтеплоэнерго" продавало электроэнергию по цене 1,31 грн кВт-ч коммерческим фирмам, перепродавая ее друг другу поставляли ток "Укрзалізниці" по цене 1,69 грн кВт-час. То есть государство фактически теряло 38 копеек на каждом киловатт-часов. Указанная схема действовала в течение первого квартала 2020 года.