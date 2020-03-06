Зеленский "выторговал" у Криклия 90 вагонов для Крюковского завода

Министр инфраструктуры Владислав Криклий после публичной дискуссии с президентом Владимиром Зеленским сообщил, что "Укрзалізниця" закажет у Крюковского вагоностроительного завода 90 пассажирских вагонов и 3 дизель-поезда.

"Мы проговорили наш план минимум – это 2-3 дизель-поезда и до 100 пассажирских вагонов. Окончательное количество будет зависеть от финансового плана, который сейчас согласовывает наблюдательный совет УЗ, будем исходить из цифр, которые мы можем обеспечить", – заявил Криклий, передает УП.

После министра инфраструктуры слово взял президент.

"Мне кажется наступают времена, когда надо говорить конкретные вещи. Поэтому господин министр я хотел бы, чтобы мы сейчас сказали, что мы действительно закажем 3 дизеля и 100 вагонов. Не до 100, а – 100", – подчеркнул Зеленский.

"Укрзалізниця" закажет у Крюковского вагоностроительного завода 90 пассажирских вагонов и 3 дизель-поезда

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