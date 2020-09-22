Зеленский выдвинул ряд претензий к Минздраву из-за борьбы с COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал объяснений от Министерства здравоохранения относительно закупок медицинского оборудования.

Как передает пресс-служба Офиса президента, на селекторном совещании с главой ведомства Максимом Степановым во вторник, 22 сентября, Зеленский поинтересовался, почему не было потрачено выделенных из бюджета 100 миллионов гривен на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких, необходимых для больных COVID-19.

Также он спросил, почему из 2,9 миллиарда гривен, выделенных на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты, потрачено только 514 миллионов гривен.

Зеленский потребовал объяснить, почему до сих пор не приобретено оборудование для приемных отделений опорных больниц, хотя на это было выделено 5,3 миллиарда гривен бюджетных средств.

"Уже в октябре будут готовы первые 120 приемных отделений из более чем 200, которые мы обещали. Отделения будут, а техники в них – нет", – возмутился президент.

Он также заявил, что в бюджете должны быть заложены деньги на создание современной биологической лаборатории в Украине, где лучшие отечественные ученые будут заниматься разработкой вакцин.

Как писал OBOZREVATEL, в Офисе президента сообщили, что украинские врачи получат повышенную заработную плату уже в конце сентября. На это повышение дополнительно было выделено 6 миллиардов гривен до конца года.