Украина поставила Германии ультиматум по "Северному потоку-2": подробности встречи Зеленского с Маасом

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук во вторник, 19 ноября, провели встречу с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом касательно имплементации Германией газовой директивы ЕС.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Глава МИД Германии заверил, что изменения немецкого законодательства соответствуют положениям директивы.
Зеленский и Гончарук обсудили с Маасом российский газ
Пресс-служба Офиса президента
Гончарук же в свою очередь отметил, что в случае преференциального вывода газопровода из-под действия газовых директив ЕС "Газпром" получает возможность для злоупотребления своим монопольным положением.
Зеленский и Гончарук обсудили с Маасом российский газ
Пресс-служба Офиса президента
"Мы получаем тревожные сигналы о возможном исключении "Северного потока-2" из-под действия консенсусной директивы ЕС Немецким независимым регулятором. Такое развитие событий считаю недопустимым", – подчеркнул он.
"Мы рассчитываем, что участие Германии в консультациях будет способствовать продолжению транзита российского газа в Европу через Украину на разумных условиях", – добавил премьер.
Зеленский также в разговоре с Маасом затронул тему войны на Донбассе.
"Президент Украины выразил благодарность за последовательную поддержку со стороны ФРГ территориальной целостности и суверенитета Украины, комплексную помощь во внедрении структурных реформ в нашем государстве, содействие инициативам по восстановлению поврежденной войной инфраструктуры Донбасса", – сказано в сообщении.
Зеленский и Гончарук встретились с Маасом
Пресс-служба Офиса президента
Зеленский и Гончарук встретились с Маасом
Пресс-служба Офиса президента
Зеленский рассказал Маасу о ситуации с безопасностью на Донбассе. Президент Украины выразил надежду, что запланированная на 9 декабря встреча в Париже в "нормандском формате" (переговоры лидеров Украины, России, Германии и Франции) откроет путь к мирному урегулированию конфликта на Донбассе.
Украина поставила Германии ультиматум по "Северному потоку-2"
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение о продлении контракта по транзиту газа. Там готовы заключить его на год с учетом прогнозного спроса в Евросоюзе.
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