Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.
Проект документа под №3772 опубликован на сайте парламента в четверг, 2 июля.
"В соответствии с пунктом 18 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: Освободить Смолия Якова Васильевича от должности Председателя Национального банка Украины", – говорится в тексте.
Когда могут уволить Смолия
Чтобы Смолий был уволен, постановление Зеленского должны поддержать депутаты Верховной Рады. Согласно информации на сайте Рады, этот вопрос не был изначально включен в повестку дня в четверг, 2 июля. Однако председатель ВР Дмитрий Разумков может предложить депутатам отдельно проголосовать за его рассмотрение на заседании в четверг.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Глава Нацбанка Яков Смолий 1 июля подал в отставку, написав заявление "по собственному желанию". Он заявил, что в течение длительного времени на регулятора осуществляется "систематическое политическое давление".
В свою очередь в НБУ заявили, что уважают решение Якова Смолия об отставке с поста главы регулятора и разделяют его предостережения о "политическом давлении".
Член Совета НБУ Виталий Шапран заявил, что не чувствует политического давления на центробанк, а заявление его главы Якова Смолия об отставке считает эмоциональным.
В МВФ заявили, что независимость НБУ находится в центре программы, поддерживаемой фондом, и эта независимость должна быть обеспечена и преемником главы правления Нацбанка.