Зеленский внес в Раду постановление об увольнении Смолия (Фото: коллаж Обозревателя).

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду постановление об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.

Проект документа под №3772 опубликован на сайте парламента в четверг, 2 июля.

"В соответствии с пунктом 18 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: Освободить Смолия Якова Васильевича от должности Председателя Национального банка Украины", – говорится в тексте.

Проект постановления Зеленского об увольнении Смолия rada.gov.ua

Проект постановления Зеленского об увольнении Смолия rada.gov.ua

Когда могут уволить Смолия

Чтобы Смолий был уволен, постановление Зеленского должны поддержать депутаты Верховной Рады. Согласно информации на сайте Рады, этот вопрос не был изначально включен в повестку дня в четверг, 2 июля. Однако председатель ВР Дмитрий Разумков может предложить депутатам отдельно проголосовать за его рассмотрение на заседании в четверг.

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