Зеленский внес в Раду новый состав ЦВК: кто они

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады представление о новом составе Центральной избирательной комиссии.

Об этом в Facebook сообщил депутат парламента от фракции политической партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. Он также опубликовал скриншот письма гаранта конституции.

"Молния! Зеленский внёс в Раду представление на новый состав ЦВК", – написал депутат и приложил скан-копию документа. В документе перечислены имена 18 человек.

Согласно документу, членами ЦИК предлагается назначить: Оксану Боярчук, Юрия Булгака, Елену Гатауллину, Андрея Гевко, Викторию Глущенко, Виталия Греня, Олега Диденко, Сергея Дубовика, Андрея Евстигнеева, Ирину Ефремову, Александру Кармазу, Павла Любченко, Юрия Мирошниченко, Владимира Перепелюка, Виталия Плукаря, Сергея Постивого, Юрия Фрицкого.

Впоследствии глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Верховная Рада не будет рассматривать представление Зеленского, сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

"Нет, сегодня рассматривать не будем", – сказал Арахамия журналистам.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, что:

Владимир Зеленский подписал документ о роспуске ЦИК, причем причиной роспуска указана заангажированность в работе ЦИК. Более того, Зеленский описал конкретный случай с его депутатом Александром Куницким. Комиссия отказалась его регистрировать по одному из харьковских округов (169-й).

Примечательно, что Куницкий имеет двойное гражданство и не проживал пять лет до выборов в Украине, как того требует закон. Однако решение ЦИК он оспорил в суде.

Отметим, что согласно статье 31-1 закона о Центризбиркоме, полномочия всего состава ЦИК могут быть досрочно прекращены парламентом по мотивированному представлению президента Украины. Решение Рада, согласно закону, должна принять не менее чем двумя третями от ее конституционного состава.

Монобольшинство президентской партии "Слуга народа" в Верховной Раде Украины и некоторые представители других политсил поддержали представление Владимира Зеленского о роспуске Центральной избирательной комиссии 13 сентября.

По данным СМИ, на должность главы Центральной избирательной комиссии претендуют три человека: Алина Загоруйко, Вадим Галайчук и Сергей Кальченко.

По мнению комитета избирателей Украины, аргументы, высказанные в представлении президента и фракции "Слуга народа" не являются такими, которые свидетельствуют о систематических проблемах или грубых нарушениях законодательства со стороны членов ЦИК.

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