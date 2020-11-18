Зеленский вмешается в ситуацию с бунтами предпринимателей из-за РРО

Президент Владимир Зеленский и сотрудники ОПУ возьмут на контроль ситуацию с обязательным введением кассовых аппаратов (РРО).

Как заявил "Интерфаксу" советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, глава государства удивился тому, что ФЛП не могут получить от властей внятного разъяснения об РРО.

"Парламент, по нашему мнению, должен найти решение, которое учтет интересы и государства, и всех налогоплательщиков, и тех предпринимателей, которые протестуют, требуя отсрочки применения норм по регистраторам расчетных операций. Этот конфликт явно затянулся и явно переходит из сферы экономического диалога в сферу чистой спекулятивной политики", – пояснил он.

По его словам, президент Зеленский, реагируя на "странную неспособность депутатов найти оптимальное решение в течение нескольких месяцев", решил частично взять на себя модерацию этой темы.

"Для этого президент хочет получить аргументы всех сторон и более глубоко изучить проблематику. Именно поэтому сегодня президент экстренно решил провести соответствующий селектор и получить обстоятельные комментарии от всех заинтересованных сторон", – указал Подоляк.

Он добавил, что модерацией темы занимается руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Отметим, в качестве РРО можно использовать как кассовые аппараты, так и специальное бесплатное программное обеспечение. Его устанавливают на телефон, он может выдавать электронные чеки. Главное при этом: и кассовый аппарат и приложение позволяет учитывать обороты, а клиентам дает возможность получить чек (проверить стоимость, вернуть товар или защитить свои права на качественный товар).

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 ноября монобольшинство Верховной Рады во второй раз провалило законопроект №4313-Д, который предусматривает отсрочку на 1 год обязательного использования РРО для физлиц-предпринимателей.

В тот же день в центре Киева возникли потасовки участников акций протеста с полицией: у здания Кабинета министров протестовали предприниматели и представители бизнеса "Кабмин на карантин!", а возле Верховной Рады протестовали предприниматели с требованием отменить карантинные ограничения для малого и микробизнеса, а также принять законопроекты, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения.