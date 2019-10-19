Зеленский ужесточил наказание за отказ возить льготников

Президент Владимир Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за отказ в льготной перевозке граждан на автотранспорте.

"Президент Украины подписал закон "О внесении изменений в статью 133-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан" № 166-ІХ, принятый парламентом 3 октября 2019 года", – говорится в сообщении пресс-центра Офиса президента.

Документ существенно увеличивает санкции за безосновательный отказ водителей автотранспортных средств от льготной перевозки граждан.

В частности, законодательная инициатива предусматривает, что безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки влечет наложение штрафа на водителей в размере 50 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Таким образом, штраф за отказ перевозить льготников составит 850 гривен.

Ранее штраф составлял 8 необлагаемых налогом минимумов доходов.

Документ направлен на уменьшение случаев безосновательного отказа в льготной перевозке, восстановление социальной справедливости и снижение напряжения в обществе.

Президент Владимир Зеленский подписал закон об увеличении штрафов за отказ в льготной перевозке граждан на автотранспорте

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве водитель маршрутного такси отказался везти участника боевых действий по льготному удостоверению, а также обозвал его убийцей.

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