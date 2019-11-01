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1 ноября • обновлено в 12:55
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"Где дороги?!" Зеленский устроил разнос властям Тернополя

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Президент Владимир Зеленский раскритиковал местную власть Тернополя за то, что за последние годы в городе и области не строили новых дорог.

"Что у вас с дорогами? Где они? Сколько вы построили километров дорог за последние годы?" – заявил Зеленский во время рабочего совещания в Тернополе в пятницу, 1 ноября.

В ответ глава государства услышал, что за 2018-2019 годы новых трасс власти не строили. Однако отремонтировали 150 км дорог.

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"За 2 года – 150 км дорог. Мы здесь построили 130 км дороги в Мариуполь за 3 месяца", – подчеркнул Зеленский.

"В чем проблема? Это прекрасная область – здесь нормальные люди", – резюмировал президент.

Владимир Зеленский раскритиковал местную власть Тернополя за то, что за последние годы в городе и области не строили новых дорог

Владимир Зеленский раскритиковал местную власть Тернополя за то, что за последние годы в городе и области не строили новых дорог

Ранее президент президент Владимир Зеленский раскритиковал местную власть в Николаевской области из-за ненадлежащего состояния дорог в регионе.

"Проведите совещание по всем дорогам – в каком состоянии, где у нас есть государственные деньги, где нужно привлечь кредитные средства. И перечислите дороги, которые необходимо сделать в первую очередь. Найдите решение", – сказал глава государства во время рабочей поездки на Николаевщину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году на ремонт дорог было выделено более 45 млрд гривен. При этом государственная субвенция на проекты строительства дорог местного значения превысила 11,5 млрд гривен.

В 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.

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Тема
Дороги в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
дороги платные дороги ремонт и строительство дорог ямы на дорогах
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Давно замечено, что прикарпатские за.п;адэ,н,ц/ы всячески пытались доминировать над остальными украинцами и навязывать им свою взгляды и правила. При этом они всегда оставались намного ниже их по интеллектуальному и творческому потенциалу. Обладая врождёнными рабскими качествами и деформированной убогой нравственностью, сдобренной патологической завистью, они пытаются компенсировать это выдуманной ими же идеей национального превосходства и некоего права выступать от имени всех украинцев, монополизируя за собой право лидерства в идее украинской самоидентификации. Одновременно, в глубине своего ничтожного сознания карпатские аборигены презирают и ненавидят украинский народ, считая его, якобы, недостойным того уровня "величия", который они сами для себя придумали.
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