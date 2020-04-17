Зеленский указал на необходимость помощи от МВФ
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет прожить без денег Международного валютного фонда. Однако, по его убеждению, это делать незачем.
Такое мнение он высказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 17 апреля. По словам Зеленского, такой риск опасен для Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).
"Может ли человек прожить без воды неделю? Да. А зачем? С МВФ то же самое. Зачем нам так рисковать и довести ситуацию до дефолта? Зачем нам все эти испытания? Их и так много. Если у нас есть такая поддержка, она для нас важна. Если это было бы в другое время, мы могли бы об этом говорить – выгодно или нет. Сейчас это как кровь, как организма ", – отметил Зеленский.
По его словам, в целом Украина получит помощь минимум в 8 миллиардов. Это средства Всемирного банка, МВФ, Европейского Союза.
Президент подтвердил, что требованием МВФ для предоставления Украине очередного транша было принятие закона о земле и банках. По его словам, продолжение сотрудничества с МВФ откроет двери для помощи Украине со стороны других государств, ведь это будет сигналом для всего мира, что нашей стране можно доверять.
"Я почти каждый день разговариваю с лидерами стран, с Объединенными Арабскими Эмиратами, Азербайджаном, Канадой, Германией ... Все они привязываются только к одному. Они говорят: будет (продолжение сотрудничества Украины с МВФ. – Ред.) – поддержим. Где-то это гуманитарная помощь, где-то – льготные кредитные деньги на поддержку экономики Украины. Зависит от сигнала. Сигнал для них один – меморандум с Международным валютным фондом. Это – о доверии к Украине", – подчеркнул глава государства.
Как сообщал OBOZREVATEL, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина сможет получить транш от МВФ в течение трех недель после окончательного принятия законопроекта о банках.