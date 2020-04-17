Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет прожить без денег Международного валютного фонда. Однако, по его убеждению, это делать незачем.

Такое мнение он высказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 17 апреля. По словам Зеленского, такой риск опасен для Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Может ли человек прожить без воды неделю? Да. А зачем? С МВФ то же самое. Зачем нам так рисковать и довести ситуацию до дефолта? Зачем нам все эти испытания? Их и так много. Если у нас есть такая поддержка, она для нас важна. Если это было бы в другое время, мы могли бы об этом говорить – выгодно или нет. Сейчас это как кровь, как организма ", – отметил Зеленский.

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По его словам, в целом Украина получит помощь минимум в 8 миллиардов. Это средства Всемирного банка, МВФ, Европейского Союза.

Президент подтвердил, что требованием МВФ для предоставления Украине очередного транша было принятие закона о земле и банках. По его словам, продолжение сотрудничества с МВФ откроет двери для помощи Украине со стороны других государств, ведь это будет сигналом для всего мира, что нашей стране можно доверять.

"Я почти каждый день разговариваю с лидерами стран, с Объединенными Арабскими Эмиратами, Азербайджаном, Канадой, Германией ... Все они привязываются только к одному. Они говорят: будет (продолжение сотрудничества Украины с МВФ. – Ред.) – поддержим. Где-то это гуманитарная помощь, где-то – льготные кредитные деньги на поддержку экономики Украины. Зависит от сигнала. Сигнал для них один – меморандум с Международным валютным фондом. Это – о доверии к Украине", – подчеркнул глава государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина сможет получить транш от МВФ в течение трех недель после окончательного принятия законопроекта о банках.