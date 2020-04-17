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17 апреля • обновлено в 22:13
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Зеленский указал на необходимость помощи от МВФ

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Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина сможет прожить без денег Международного валютного фонда. Однако, по его убеждению, это делать незачем.

Такое мнение он высказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 17 апреля. По словам Зеленского, такой риск опасен для Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

"Может ли человек прожить без воды неделю? Да. А зачем? С МВФ то же самое. Зачем нам так рисковать и довести ситуацию до дефолта? Зачем нам все эти испытания? Их и так много. Если у нас есть такая поддержка, она для нас важна. Если это было бы в другое время, мы могли бы об этом говорить – выгодно или нет. Сейчас это как кровь, как организма ", – отметил Зеленский.

"Это кровь для организма!" Зеленский указал на необходимость помощи от МВФ

Скриншот

По его словам, в целом Украина получит помощь минимум в 8 миллиардов. Это средства Всемирного банка, МВФ, Европейского Союза.

Президент подтвердил, что требованием МВФ для предоставления Украине очередного транша было принятие закона о земле и банки.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Украина сможет получить транш от МВФ в течение трех недель после окончательного принятия законопроекта о банках.

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Читайте все новости по теме "Свобода слова Савика Шустера" на OBOZREVATEL.

Автор
Глеб Иванов
Тема
Свобода слова Савика Шустера
Персоны
Владимир Зеленский Савик Шустер
Место
Украина
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Киевский Красноармеец
Киевский Красноармеец
коррупционный лжец и враг Украинского народа.
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