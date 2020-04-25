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25 апреля • обновлено в 09:49
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Зеленский теряет монобольшинство, сигналов нет: экономике Украины спрогнозировали затяжной кризис

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Президент Украины Владимир Зеленский теряет монобольшинство в парламенте и не может продвигать решения для стабилизации экономики.

Такое мнение выразил в интервью OBOZREVATEL украинский футуролог и экономист Андрей Длигач. По его словам, президент вынужден искать партнеров в других фракциях Верховной Рады.

"Мы имеем добавленный к мировому кризису внутренний экономический, а теперь еще и политический и социальный кризис", – отметил эксперт.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Он считает, что сейчас экономический кризис гораздо глубже, чем тот, который был в 2014 году.

"Война с Россией не закончилась, карантин спровоцировал экономический Иловайск. Но экономика восстановится, однако не у всех и не везде. Президент должен показать, за счет чего Украина станет сильнее в 2021 году. Пока сигналов нет. Поэтому в 2021 году мы не выйдем из этого кризиса, и не восстановимся", – подчеркнул Длигач.

При этом он озвучил прогноз МВФ, согласно которому Украина в 2020 году потеряет 7,7% ВВП, а в следующем году будет рост плюс 5%.

"То есть мы отыграем где-то половину падения. Но это не восстановление экономики, а существование в минусах. Тем более, что мир будет восстанавливаться быстрыми темпами, а мы опять не предложим ему ничего", – заключил экономист.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина должна получить от МВФ 8 млрд долларов в рамках новой трехлетней программы. Ради этого Верховная Рада должна принять закон о банках и запустить рынок земли.

В МВФ спрогнозировали, что в Украине кризис закончится уже в 2021-м. После спада экономики ВВП может вырасти сразу на 3,6%.

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Тема
Мировой финансовый кризис
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
экономика кризис
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