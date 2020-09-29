Зеленский стал приговором, – Портников о скандале вокруг "Укрзалізниці"

Отставка Андерса Аслунда с поста независимого члена наблюдательного совета "Укрзалізниці" ярко демонстрирует, что президентство Владимира Зеленского стало приговором украинскому государству.

Об этом написал журналист Виталий Портников в своей статье для "Еспресо". По его мнению, громкая отставка стала сигналом для ЕС о сворачивании украинских реформ.

"На Западе обеспокоены фактической остановкой украинских реформ, олигархическим засильем, стремлением некомпетентного Владимира Зеленского сосредоточить в своих руках всю власть в стране – при том, что бывший телевизионный комик и понятия не имеет, как этой властью распорядиться. Понимание отсутствует и у ближайшего окружения Зелинского, всех этих случайных людей, которые пытаются насладиться моментом национального безумия. А вот олигархи точно знают, как использовать момент смуты. и грабят страну. Но почему Запад должен быть спонсором и адвокатом этого мерзкого банкета?" – спросил журналист.

По его словам, письмо Аслунда свидетельствует об этом.

"Шведский экономист может позволить себе не быть дипломатичным в выражениях. Аслунд прямо пишет о популизме и некомпетентности украинского президента, атаках на профессиональных управленцев, о препятствиях и оскорблениях со стороны Зеленского. И это характеризует не только ситуацию в наблюдательном совете "Укрзалізниці". Это характеризует всю ситуацию с управлением в стране после президентских и парламентских выборов 2019 года. Зеленский стал настоящим приговором украинскому государству, о чем он откровенно предупреждал", – сказано в материале.

Портников подчеркнул, что в аналогичной ситуации западных претензий экс-президент Украины Виктор Янукович мог бы плюнуть на цивилизованный мир и обратиться за помощью к президенту России Владимиру Путину.

"У Владимира Зеленского такой возможности нет и никогда не будет. Не будем даже если он вдруг капитулирует перед российским президентом. Даже такая капитуляция его не спасет, потому что для Путина он чужой человек, не назначен Кремлем. А Путин дает деньги только своим, чужих он наказывает, какую бы лояльность они к нему не проявляли. Если Зеленский не верит – пусть спросит у армянского премьер-министра Николо Пашиняна. Тот ему все расскажет в подробностях, особенно сейчас", – утверждает журналист.

По его словам, сейчас выбора у Зеленского нет и у украинских граждан тоже – за кого бы они не голосовали.

"Придется или прислушиваться к Западу и вернуться к профессиональному управлению страной, или оказаться на развалинах страны. Зеленский все равно потеряет власть, большинство украинцев останутся без средств к существованию, беспомощными и дезориентированными в эпоху пандемии и под угрозой нового российского вторжения. Так, может, стоит опомниться уже сегодня, чтобы не переживать запрограммированный кошмар завтра? " – делает вывод Портников.

Как сообщал OBOZREVATEL, шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд подал в отставку с поста независимого члена наблюдательного совета "Укрзализныци". По его словам, Зеленский и депутаты от "Слуги народа" разрушают корпоративное управление в госкомпаниях.