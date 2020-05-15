Зеленский снял санкции с наблюдателей на "выборах" в ОРДЛО: среди них внучка Муссолини

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение СНБО от 14 мая, которое снимает санкции с ряда физических лиц, связанных с "выборами" в ОРДЛО.

Об этом говорится в указе главы государства от 14 мая.

"Контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие этим указом, возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в указе.

Зеленский снял санкции

Из списка санкций физических лиц, введенного в действие указом президента от 19 марта 2019 года №82, исключаются шесть участников так называемых избирательных комиссий в ОРДЛО и один гражданин РФ:

Валентина Свешникова (жительница Алчевска, секретарь избиркома на "выборах") Татьяна Лобода (жительница Донецка, председатель избиркома на "выборах") Галина Бороздина (жительница Житомирской области, председатель избиркома на "выборах") Елена Гурьева (жительница Харьковской области, председатель избиркома на "выборах") Чеботарева Наталья (жительница Торецка, председатель избиркома на "выборах") Алексей Федорыч (разыскиваемый Украиной российский бизнесмен, владелец Fedcominvest, спонсор ФК "Монако") Алессандра Муссолини (гражданка Италии, внучка основателя итальянского фашизма, диктатора Бенито Муссолини, наблюдатель на "выборах ЛДНР").

В частности, из списка санкций физических лиц, введенного в действие указом президента №176 от 21 июня 2018, исключаются две позиции: Сергей Токарев (гражданин РФ), Карен Григорян (паспорт гражданина РФ для выезда за границу).

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 мая президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о продлении запрета российских сайтов и социальных сетей.