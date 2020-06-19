Зеленский признался, чем гордится

Валентина Гембарская Экономика 10:16, 19.06.2020

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гордится украинскими самолетами государственного предприятия "Антонов".

Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале. Он признался, что на самолетах "Антонова" облетал всю Украину.

"Всегда чувствую себя уверенно и безопасно на борту Ан-148 и Ан-74. Именно эти самолеты входят в авиапарк украинского президента. Они сочетают уникальные знания и опыт украинских авиаконструкторов. Чувствую гордость за наш авиапром каждый раз, когда поднимаюсь на борт этих красавцев", – сказано в сообщении.

Зеленский гордится самолетами АН
Телеграмм канал Зеленского
самолет АН

Государственное предприятие "Антонов" известно на весь мир своей продукцией, одновременно непритязательной и надежной в использовании в различных климатических и географических условиях. Украинские самолеты недорогие как для покупки, так и для эксплуатации. К тому же ремонтопригодны. С 2015 года ГП входит в государственный концерн "Укроборонпром".

самолет АН

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце мая в Польше вспыхнул скандал из-за пафосной доставки медицинского груза из Китая украинским самолетом "Мрия". Оказалось, что власти страны организовали закупку средств индивидуальной защиты ненадлежащего качества по завышенным ценам.

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