Зеленский "сидит в шпагате": захотел выйти из "Минска", но не может из-за санкций ЕС

Президент Владимир Зеленский заявил, что хотел бы выйти из минских договоренностей относительно ситуации на Донбассе. Однако после этого Европейский Союз может снять санкции с России.

"Считаю, что мы из минских договоренностей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО. Но лично я бы вышел. Теперь, сидя в шпагате, надо что-то делать, становиться на ноги, иначе будешь продвигаться вперед слишком медленно", – сообщил Зеленский в интервью"Фокусу".

По его словам, с некоторыми моментами Украина не согласна, поэтому власть пропишет детальный план прекращения войны. Для этого уже предложили режим тишины и его соблюдение, не обращая внимания на провокации.

"Считаю, что первый шаг сделан. Далее – встречаются наши советники в нормандском формате, готовят встречу лидеров. Считаю, что никто не хочет заканчивать войну, кроме Украины. Нет, европейские партнеры тоже хотят. Только Россия не очень спешит, боевикам это невыгодно. Получается простая ситуация, из которой надо найти сложный выход", – резюмировал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL Евросоюз 10 сентября официально продлил на шесть месяцев санкции против 175 человек и 44 организаций, причастных к подрыву территориальной целостности Украины.

Санкции ЕС предусматривали, в частности, запрет инвестиций в российские проекты, запрет на продажу в Россию военных товаров и товаров двойного назначения.

Также против России действуют следующие санкции: