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31 марта • обновлено в 16:38
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В сеть слили обращение Зеленского к нардепам после голосования за рынок земли

5.6т
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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил депутатов из фракции "Слуга народа" за голосование по ряду важных законов в понедельник, 30 марта.

Об этом написал парламентарий Евгений Шевченко у себя в Facebook, опубликовав сообщение от главы государства.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Так, Зеленский поблагодарил всех, кто вчера пришел в Раду и проголосовал за важные законы, в том числе и за рынок земли. "Знаю, было непросто: вирусы бушевали вокруг нашей фракции, вокруг Верховной Рады. И речь идет не только о вирусе биологическом. Были и другие, и мы об этом знаем. Но большинство из вас все же показало, что способно сопротивляться этим вирусам", – написал президент.

Он также подчеркнул, что эти законы нужны прежде всего Украине, "а не Кабмину, президенту или МВФ".

Как сообщал OBOZREVATEL, депутаты 31 марта проголосовали в целом запуск рынка земли в Украине. Законопроект поддержали по требованию МВФ и после настоятельной просьбы президента Владимира Зеленского.

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Тема
Рынок земли в Украине
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
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