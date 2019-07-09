ГлавнаяНовости
МоваЯзык
МирСпорт

/Новости экономики

Зеленский пошел на серьезные уступки пенсионерам ОРДЛО: что теперь будет

41.7тЧитать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский решился на уступки пенсионерам с оккупированных территорий ради получения украинской пенсии и других соцвыплат.

Во время саммита Украина-ЕС в Киеве он заявил, что переселенцам увеличат срок пребывания на оккупированных территориях с нынешних 60 дней до года.

"Я в целом вам хочу сказать, какие шаги мы предложили, чтобы Минск продолжился, и мы решили вопрос прекращения огня. Хочется, чтобы в ближайшее время мы остановили эту войну. Вы знаете, чтобы получить пенсию, человек должен раз в 60 дней (пересекать КПВВ для получения пенсии. - Ред.)... Мы предложили следующий шаг: пожалуйста, давайте разрешим людям быть людьми. Мы предложили срок в 1 год. Хотя я очень хочу надеяться, что через год у нас не будет войны", – заявил Зеленский.

Новости
"Без войны и в Европе": Зеленский дал громкие обещания украинцам

Зеленский пошел на уступки по пенсиям

Зеленский пошел на уступки по пенсиям

Отметим, украинцам для того, чтобы получить пенсию, в этом году необходимо иметь как минимум 26 лет стажа. Эта же норма касается и жителей неподконтрольных территорий. Формула расчета пенсий состоит всего из трех переменных. Несмотря на это, точный размер будущей выплаты могут рассчитать только в Пенсионном фонде. Чтобы высчитать коэффициент заработка, специалисты сопоставляют данные о зарплате будущего пенсионера и среднего размера заработной платы за каждый месяц.

Однако примерный размер выплаты можно узнать уже сейчас. Так, в формуле среднюю зарплату за три прошедших года умножают на соотношение собственной зарплаты к средней, на количество отработанных лет и на 1%.

Судя по данным ПФУ, на данный момент первый показатель составляет около 6 тыс. грн. Это означает, что при средней заработной плате и 35 лет стажа в этом году пенсионер может претендовать на выплату в размере 2,1 тыс. грн. А при зарплате около 17 тыс. грн, размер пенсии составит приблизительно 4,2 тыс. грн.

Зеленский пошел на серьезные уступки пенсионерам ОРДЛО: что теперь будет

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июля пенсионеры, которые имеют 30 (для женщин) и 35 (для мужчин) лет стажа будут получать выплаты в размере от 2 тыс. грн.

К примеру, если проработать 30 лет с минимальной зарплатой, на данный момент украинцы младше 65 лет имеет право на выплату в размере 1497 грн. Если же есть полный стаж и 65 лет, по закону пенсия должна составлять не меньше 40% минимальной зарплаты – 1671 грн.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
пенсииОРДЛО
Поделиться в Facebook
46
Комментарии
268
30
Смешно
10
Интересно
69
Печально
19
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Дудко Олег
Дудко Олег
Достаточно того, что ненька тратится на снаряды, очень дорогие, которые туда посылает. Пусть ДНРовцы эти расходы Украине возместят.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Стрелков Иван
Стрелков Иван
Закрыть переходы, не пускать ватных скотов, пох на них
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
H Ya
H Ya
Украина должна еще и содержать этих тварей? Тьфу. Шоб вы не доехали за украинскими деньгами, мрази.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Блоги / мнения

ads pixel