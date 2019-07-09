Зеленский пошел на серьезные уступки пенсионерам ОРДЛО: что теперь будет

Президент Украины Владимир Зеленский решился на уступки пенсионерам с оккупированных территорий ради получения украинской пенсии и других соцвыплат.

Во время саммита Украина-ЕС в Киеве он заявил, что переселенцам увеличат срок пребывания на оккупированных территориях с нынешних 60 дней до года.

"Я в целом вам хочу сказать, какие шаги мы предложили, чтобы Минск продолжился, и мы решили вопрос прекращения огня. Хочется, чтобы в ближайшее время мы остановили эту войну. Вы знаете, чтобы получить пенсию, человек должен раз в 60 дней (пересекать КПВВ для получения пенсии. - Ред.)... Мы предложили следующий шаг: пожалуйста, давайте разрешим людям быть людьми. Мы предложили срок в 1 год. Хотя я очень хочу надеяться, что через год у нас не будет войны", – заявил Зеленский.

Зеленский пошел на уступки по пенсиям

Отметим, украинцам для того, чтобы получить пенсию, в этом году необходимо иметь как минимум 26 лет стажа. Эта же норма касается и жителей неподконтрольных территорий. Формула расчета пенсий состоит всего из трех переменных. Несмотря на это, точный размер будущей выплаты могут рассчитать только в Пенсионном фонде. Чтобы высчитать коэффициент заработка, специалисты сопоставляют данные о зарплате будущего пенсионера и среднего размера заработной платы за каждый месяц.

Однако примерный размер выплаты можно узнать уже сейчас. Так, в формуле среднюю зарплату за три прошедших года умножают на соотношение собственной зарплаты к средней, на количество отработанных лет и на 1%.

Судя по данным ПФУ, на данный момент первый показатель составляет около 6 тыс. грн. Это означает, что при средней заработной плате и 35 лет стажа в этом году пенсионер может претендовать на выплату в размере 2,1 тыс. грн. А при зарплате около 17 тыс. грн, размер пенсии составит приблизительно 4,2 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июля пенсионеры, которые имеют 30 (для женщин) и 35 (для мужчин) лет стажа будут получать выплаты в размере от 2 тыс. грн.

К примеру, если проработать 30 лет с минимальной зарплатой, на данный момент украинцы младше 65 лет имеет право на выплату в размере 1497 грн. Если же есть полный стаж и 65 лет, по закону пенсия должна составлять не меньше 40% минимальной зарплаты – 1671 грн.

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