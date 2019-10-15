Зеленский решил смягчить условия для ФЛП в Украине: что изменится

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой введения моратория на проведение проверок физических лиц-предпринимателей, кроме категории "рисковых", сроком на 2 года.

Об этом сообщает во вторник, 15 октября, пресс-служба Офиса главы государства.

Отмечается, что в ОП прошли консультации с экспертами, представителями предпринимателей, народными депутатами – сопредседателями межфракционного депутатского объединения "За ФЛП" и представителями Кабмина с целью формирования общей позиции относительно политики в отношении малых предпринимателей.

Зеленский решил смягчить условия для ФЛП

Президент откликнулся на протесты предпринимателей из-за изменений, которые предложили внести в Налоговый кодекс и законодательстве о расчетных операциях.

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Кузнецова объяснила предпринимателям, что электронные чеки появятся в Украине только с 2021 года. Она также заверила, что ФЛП не придется покупать кассовые аппараты за бешеные деньги.

Зеленский в свою очередь отметил, что условия ведения бизнеса для малых предпринимателей необходимо улучшать. Поэтому глава государства поручил ввести мораторий на проверки ФЛП на два года - для всех категорий, кроме "рисковых", вроде ювелирного бизнеса.

Зеленский решил смягчить условия для ФЛП prosto-alimenty.com

Кроме того, Государственная налоговая служба должна предоставить уже с 1 января 2020 приложение для электронных чеков для бесплатного тестирования всем желающим.

Зеленский также выступил за то, чтобы в течение первого года действия закона об ответственности за неправильное ведение отчетов, была смягчена.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 октября стало известно, что в налоговом комитете Верховной Рады предлагают запретить физлицам-предпринимателям (ФЛП) оказывать услуги. Вести бизнес они смогут только занимаясь торговлей или производством.

На следующий день глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что его скандальное заявление об идее запретить ФЛП оказывать услуги, было неправильно понято.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!