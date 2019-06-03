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/Новости экономики

Зеленский разнес ремонт дорог в Украине: "Укравтодор" ответил

1.2тЧитать материал на украинском

Руководитель "Укравтодора" Славомир Новак назвал частью новой предвыборной кампании слова президента Владимира Зеленского о "мифических дорогах, которые строятся и ремонтируются только в бурной воображении".

"Инаугурационная речь президента, по моему мнению, – это вступление к следующей кампании. Мы знаем, что президент заявил о досрочных выборах в парламент. Мне кажется, что это часть новой кампании", – сообщил Новак в интервью ЭП.

По его словам, "Укравтодор" продолжает свою работу и меняет дорожную инфраструктуру.

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"В июне будет 2,5 года как я на этой должности. Думаю, нам многое удалось. Когда я думал о других странах и своем опыте в ЕС, я не знаю другой такой страны, где за два года удалось столько сделать. Во-первых, мы запустили строительную машину. Она работает полным ходом", – подчеркнул Новак.

"Во-вторых, создали прозрачную систему планирования, финансирования, проектирования строительства и ремонта дорог. Добавим сюда и децентрализацию дорог, и Дорожный фонд. С одной стороны, мы осуществили реальные шаги в восстановлении дорог, начали масштабную работу по строительству и ремонту. С другой стороны, построили фундамент для будущих проектов", – резюмировал он.

"Укравтодор" продолжает свою работу и меняет дорожную инфраструктуру

"Укравтодор" продолжает свою работу и меняет дорожную инфраструктуру

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году на ремонт дорог было выделено более 45 млрд гривен. При этом государственная субвенция на проекты строительства дорог местного значения превысила 11,5 млрд гривен.

В 2018-2022 годах Украина потратит 298,3 млрд гривен на ремонт и строительство 6,6 тыс. километров дорог.

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ivanov Aleksej
ivanov Aleksej
Да пока воровать не перестанут не будет ни стеклянных ни бетонных
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Bloomfield Alex
Bloomfield Alex
ЗеЗдеть - не мешки тягать ... посмотрим на Зе-дороги через 5 лет ... обещал везде стёклянные ....
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ivanov Aleksej
ivanov Aleksej
Новак кому ты чешешь? Что вы строите...показуха и закапывание средств как при совке...21 век и все все видят....2,5 года он на должности, нос высунь из кабинета потом вещай...яма на яме и ямой погоняет,...и вечный пиздежь как слов так и средств. Лапшу себе оставь. Есть с чем сравнивать наши дороги и европейские...воровать не надо..вот и все а не сваливать на выборы...мрази
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