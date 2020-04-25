Зеленский разменял Нефьодова и Верланова на Саакашвили – Бутусов

Президент Владимир Зеленский решил выполнить условия политических групп и согласился уволить главу налоговой Сергея Верланова и руководителя таможни Максима Нефьодова. Их работу одобряли международные партнеры, в том числе и МВФ. Теперь же Зеленский хочет усилить переговоры с США с помощью экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, который вскоре может получить должность вице-премьера по реформам.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Юрий Бутусов. По его словам, далеко не все депутаты от "Слуги народа" согласились поддержать закон "О банках" (сделает невозможным возврат ПриватБанка бывшим собственникам и не позволит выплатить существенную компенсацию за национализацию).

"Депутаты недовольны – кто-то получает "Центрэнерго", "Укрнафту", реструктуризацию долгов, областную власть, а остальные чем хуже? Среди повторяемых депутатами, бизнесменами и их политическими союзниками пожеланий был комплекс политических вопросов, назначений, закрытие кое-каких уголовных дел, ну и среди прочего – увольнение руководства фискального блока согласно заявлению экс-министра финансов Уманского. И такие обязательств Зеленский на себя принял", – написал Бутусов.

Нефьодов и Верланов пользовались поддержкой международных финансовых и политических учреждений, и сбивать их во время переговоров с МВФ было сложным вызовом. Буквально вчера, 23 апреля, министр финансов Сергей Марченко заявил, что Верланов и Нефьодов незаменимы. Однако сегодня президенту пришлось принимать решение и выполнять поставленные условия. И спустя сутки Марченко сказал, что его подчиненные утратили доверие людей.

"Кто именно стал главным бенефициаром мы узнаем после назначения новых начальников таможни и налоговой. Думаю, что последствия своего решения, ради которого Зеленский сделал самую высокую политическую ставку, он сам еще не осознает в полном объеме", – подытожил журналист.

Что это даст Зеленскому по мнению Бутусова:

президенту необходимо сдвинуть с мертвой точки отношения с США, Вашингтоном и Международным валютным фондом. Зеленский считает, что нужна сильная фигура, которая усилит его позиции на переговорах с американцами, и Саакашвили может обеспечить поддержка в США.

Саакашвили – это бомба, которую можно уронить на любого олигарха или министра, он может создавать внутриполитические инициативы и превращать деятельность правительства в резонансные события на телеканалах.

Саакашвили ведет переговоры о назначении Давида Сакварелидзе на пост главы Государственного бюро расследований. В НАБУ работает Гизо Углава. Из них теоретически можно попробовать сформировать новый силовой блок, хотя заход Сакварелидзе в ГБР это огромный риск – структура не выстроена, ее еще предстоит сделать дееспособной.

Устранить конкуренцию на выборах. Саакашвили на местных выборах не будет создавать свой личный политический проект, и станет агитатором партии.

"Вице-премьер-министр по реформам, за которым не закреплены в подчинении министры и кадры, обречен на роль телевизионного спикера, слова которого будут сильно расходиться с делами. Ему нужен аппарат и полномочия, и президенту придется ему их дать. То есть у кого-то забрать", – пишет журналист.

К слову, на заседании фракции "Слуги народа" 24 апреля оказалось, что голосов за назначение Саакашвили не хватает. Нужно как минимум 190-200 голосов для того, чтобы решение удалось принять, в то время как "слуги" готовы были дать меньше 170 голосов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

о планах назначить Саакашвили вице-премьером ранее рассказала заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук.

Позже информацию подтвердил и сам Саакашвили. Он заявил, что готов работать и вскоре представит план.

Новость о включении экс-главы Одесской ОГА в правительство вызвала огромный ажиотаж среди украинцев.

Посол Грузии в Украине заявил, что возможное назначение "будет воспринято в Тбилиси как недружественный и неприемлемый со стороны стратегического партнера шаг".

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