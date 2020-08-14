Зеленский анонсировал три этапа повышения минимальной зарплаты

В Украине планируется три этапа повышения минимальной зарплаты. С 1 сентября 2020 года – до 5,5 тыс. грн, с 1 января 2021 года – до 6 тыс. грн, с 1 июля 2021 года – до 6,5 тыс. грн.

Соответствующие планы подтвердил президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба ОПУ.

Он отметил, что первое повышение произойдет уже 1 сентября 2020 года после принятия Радой соответствующего закона.

"Второй этап этой программы – увеличение с 2021 до шести тысяч гривен. И в течение 2021 года третья часть – мы увеличим до шести с половиной тысяч гривен", – сказал он.

По словам президента, после повышения минимальной заработной платы вырастут доходы работников бюджетной сферы: учителей, медиков, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, привязанной к минимальной зарплате.

"Президент обратился к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову с просьбой провести внеочередное заседание парламента 25 августа, после Дня Независимости Украины, и призвал народных депутатов поддержать президентский законопроект об увеличении размера минимальной заработной платы", – сказано в сообщении.

Председатель Федерации профсоюзов Украины Григорий Осовой отметил, что профсоюзы неоднократно поднимали перед правительством и работодателями вопрос о повышении уровня минимальной заработной платы. По его словам, нынешняя инфляция фактически съедает мизерные доходы, и следовало бы повысить минимальную зарплату до уровня не ниже 6,5 тыс. грн.

"Президент, когда шел на выборы, задекларировал преодоления бедности. Повышение минимальных заработных плат позволяет нам приближаться к линии уменьшения бедности и ее преодолению", – заметил Осовой.

Председатель ФПУ также отметил, что, по их подсчетам, фонд оплаты труда в структуре затрат на производство в Украине очень незначительный – на уровне 5-8%, тогда как в европейских странах – это 25-30%, поэтому бизнес имеет ресурс для повышения зарплат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский подал в Верховную Раду законопроект, который предусматривает повышение минимальной зарплаты с 4723 грн до 5000 грн уже с 1 сентября 2020 года. Этот вопрос рассмотрит Верховная Рада на внеочередном заседании 25 августа.

Кабмин утвердил график, согласно которому минималка должна вырасти с 1 сентября до 5000 грн, с 1 января 2021 года – до 6000 грн, с 1 июля 2021 года – до 6500 грн.