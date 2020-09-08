Зеленский сообщил, сколько денег потратили из фонда борьбы с COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из Фонда борьбы с COVID-19 было потрачено чуть более 20% средств.

Об этом он сообщил во вторник во время поездки в Житомирскую область. Украинский лидер отметил, что средства из других программ, которые туда забирали, будут "понемногу открывать".

"Прежде всего, не более 20% COVID-фонда потрачено. В COVID-фонд забирали средства из других программ, чтобы мы были спокойны. И мы говорили, что некоторые вещи, которые будут связаны по крайней мере с больницами, с теми или иными программами, мы понемногу будем открывать. Что касается некоторых дорог, на которые были потрачены средства, то, во-первых, и это правда, есть некоторые важные инфраструктурные вещи. Например, до некоторых больниц нужно доехать, и много средств потрачено на дороги, которые идут к опорным больницам или в школы, и это нужно делать", – сказал он.

Зеленский также отметил, что ежемесячно с COVID-фонда тратятся миллиарды на поддержку украинских граждан, пенсионеров, людей, которые не получают зарплату.

"На государственных предприятиях в период COVID люди получают зарплату, шахтеры получают зарплату тогда, когда сейчас все остановлено в мире, упал и экспорт, и импорт", – отметил он.

Во вторник, 8 сентября, президент также осуществит рабочую поездку в Сумскую область. Там он отчитался о ремонте дорог, который будет проходить в области по программе "Большая стройка". В регионе в этом году строится около 160 км дорог государственного значения.

"Все эти обязательства контролируются. Глава ОГА докладывал, что успеют. С главой "Укравтодора" я ежедневно общаюсь. Они сообщают, что до конца года мы все это сделаем", – сказал Зеленский во время рабочей поездки на Сумщину.

Однако, отметил он, строительство дорог в области идет медленнее, чем в других областях. "Это связано с тем, что многие проекты были заблокированы на уровне Антимонопольного комитета", – объяснил президент.

Впрочем, по его мнению, все препятствия, которые тормозили темпы строительство дорог, будут устранены.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине введут круглосуточный весовой контроль грузовиков, чтобы избежать разрушения дорог. Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании Кабинета министров в понедельник, 7 сентября.

25 августа Верховная Рада приняла получения Украиной двух кредитов от ЕС – макрофинансовой помощи на 1,2 млрд евро на преодоление последствий коронакризиса и 50 млн евро – на дорожные проекты.